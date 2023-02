El costo de los cánones de arrendamiento, tanto de inmuebles residenciales (casas, apartamentos), así como los no residenciales (locales, bodegas) evidenció en enero pasado una marcada desaceleración, según se desprende del comportamiento de 'El Libertador Rent Index', el cual analiza el comportamiento de esa variable a lo

largo del tiempo y que es elaborado por El Libertador, junto con la Dirección

Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.



Dicho indicador se ha duplicado, advierte el más reciente informe de estas compañías en el que se advierte que ese indicador pegó un salto desde el 3,1 por ciento para casas y 2,5 por ciento para apartamentos de enero del 2022 hasta el 6,4 y 6 por ciento, respectivamente.



"El Libertador Rent Index (ELRI) para inmuebles residenciales evidencia una prolongación y continua aceleración en la variación del valor de los cánones de

arrendamiento en el país, que ya superan a enero de 2023 el 6 por ciento anual tanto para apartamentos como para casas, más que duplicando las tasas de crecimiento de

hace un año", señala el informe.



Esos valores superan ya los observados a mediados del 2021, cuando, según el citado informe, los valores de los arriendos se ajustaban tras las desaceleraciones de

2020.



La razón de ese rápido crecimiento es la elevada inflación, que es el tope máximo que se pueden ajustar este año el costo de los arriendos en el país (13,12 por ciento), nivel al que se podría llegar al cierre del presente año.



Del análisis se desprende que Barranquilla (7,1 por ciento), Medellín y Bogotá (6,7 por ciento); lideran la tabla de ciudades colombianas donde en la actualidad es más costoso tomar en arriendo una casa, mientras que para apartamentos los valores de los cánones de arrendamiento son mas elevados en Cartagena (6,9 por ciento), Barranquilla y Bogotá (6,1 por ciento).



"Con respecto al mes anterior, en casas, Bogotá presentó el mayor incremento (1 por ciento), en cambio Cartagena tuvo un leve decrecimiento secuencial del 02 por ciento. En cuanto a apartamentos, Bogotá y otras ciudades destacaron con una expansión mensual del 0,8 por ciento" explica el informe.



Otra de las evidencias del estudio es que para todos los quintiles hubo crecimientos tanto mensuales como anuales, aunque entre mayor es el quintil, mayor es el incremento mensual o anual en casas y apartamentos. "El quintil más alto concentró las mayores variaciones anuales en ambos en segmentos residenciales (8,9 por ciento en casas y 7 por ciento en apartamentos); en cambio, el quintil 1 percibió las tasas más bajas (5,2 por ciento en casas y 5,3 por ciento en apartamentos).

Locales, oficinas y bodegas

Pero en los inmuebles residenciales no son los únicos en los que se han ajustados los costos de arrendamiento, también en los no residenciales se presentando ajustes, pero no en iguales proporciones, señala el análisis de El Libertador y Grupo Davivienda.



"Si observamos el comportamiento del índice para los inmuebles no residenciales, en enero es claro que se mantuvo la tendencia del ELRI para estas edificaciones. La serie para locales comerciales sigue ubicándose sin mayor cambio sobre los demás tipos de

inmuebles, mientras que las oficinas mantienen un rezago significativo de cerca de 5,1 unidades frente a los locales", señalan los analistas.



Así, para el primer mes del 2023 los cánones de arrendamiento aumentaron anualmente en todas las ciudades para los locales comerciales: se destacan

por su crecimiento Cartagena (12,2 por ciento), Cali (9,1 por ciento) y Medellín

(8,8 por ciento). Mensualmente, otras ciudades (1,2 por ciento) y Cartagena (0,9 por ciento) fueron las de mayor incremento.



Al revisar el mercado de oficinas también todas las ciudades crecieron frente al mismo mes de 2022. Medellín (10 por ciento), Barranquilla (9 por ciento), Cartagena (8,8 por ciento) y Cali (8,6 por ciento) aumentaron por encima de la variación total. Con respecto al mes anterior, Bogotá fue la de mayor expansión con una tasa del 0,6 por ciento, seguido de Bucaramanga, Cartagena y otras ciudades con 0,5 por ciento.



El informe puntualiza que para las bodegas, Cartagena (12,4 por ciento) fue la de mayor incremento anual. Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, por su parte, también tuvieron crecimientos que superaron el 9 por ciento anual.