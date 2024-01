Arriendos 2024 en Colombia: así funciona aumento del canon de arrendamiento con el IPC

En horas de la tarde, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane) dará a conocer el consolidado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, dato que sirve para calcular el aumento de varios bienes y servicios para este año, entre los que se incluyen los cánones de arrendamiento.



Teniendo en cuenta la nueva cifra, le contamos a quiénes se les incrementaría el arriendo de los inmuebles en Colombia, según el IPC.



(Le puede interesar: EN VIVO | Inflación Colombia 2023: hoy revelan el IPC, que determina arriendos en 2024).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida de la evolución del costo de los bienes y servicios de consumo de los hogares de Colombia, conocidos como la canasta familiar, según se explica en la página oficial del Banco de la República.



En esta categoría se incluyen más de 400 artículos que verán un incremento en el año dependiendo del dato que defina la entidad nacional. El arriendo se encuentra subdividido en uno de los doce grupos que califican a la canasta familiar.



Este sería una cifra clave si te tiene en cuenta que, para noviembre de 2023, se estimaba que, en Colombia, el 40.2 por ciento de los hogares habitaba en una vivienda en arriendo, de acuerdo con un informe de la Federación Colombiana de Lonjas de propiedad Raiz (Fedelonjas).



(Le recomendamos leer: IPC 2023 en Colombia: arriendo y productos clave que subirán de precio para este 2024).

Facebook Twitter Linkedin

El Índice de Precios al Consumidor es analizado por el Dane. Foto: Fotomontaje a partir de imágenes de iStock

¿A quienes les puede subir el canon de arrendamiento?

Facebook Twitter Linkedin

El IPC de 2023 se conoce este 9 de enero Foto: iStock

En el artículo 20 de la Ley 820 del 2003, la cual rige el arriendo de vivienda en Colombia, se establece que el valor aumentará teniendo como tope máximo la cifra que publicará el Dane a las 6 p.m este martes, 9 de enero. Sin embargo, se debe resaltar que el porcentaje total no se incrementará en todos los cánones de arrendamiento de forma inmediata.



En la normativa se explica que dicho aumento solo podrá aplicarse por el arrendador cuando el contrato de arrendamiento se renueve o cuando hayan transcurrido, por lo menos, 12 meses de la ejecución del mismo.



Esto quiere decir que si usted firmó un contrato en junio del 2023, el porcentaje de incremento podría aplicarse hasta junio de 2024, según se indica en la ley.

De igual forma, se debe destacar que a pesar del porcentaje de incremento global que se compartirá, en la norma se aclara que el propietario tiene la libertad de hacer un aumento menor a la cifra del IPC. Lo que si se debe tener en cuenta es que el arrendador no podrá definir un incremento mayor al 100% de la cifra que calcula el Dane.



Regularmente el valor de aumento es aceptado por las agencias inmobiliarias y los propietarios directos, pero su aplicación exacta no es obligatoria.



Para hacer efectiva la subida del valor, en cualquiera de los porcentajes, se "deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal", dice la ley.



(Además: IPC en Colombia: estos son los productos que no subirán en 2024 con la inflación).

Hay que mencionar que la ley citada solo aplica para los inmuebles destinados a la vivienda urbana. En el caso de arrendamiento a los locales comerciales, no existe una normativa que regule el incremento del canon de los mismos.



La regulación para este tipo de arrendamiento se hace por vía contractual y depende de la voluntad de ambas partes, puede ser teniendo en cuenta el incremento del IPC o cualquier otro porcentaje que se acuerde.



Según Leonardo Leal Ahumada, secretario ejecutivo del Colegio de Abogados Rosaristas, en conversación con el portal especializado Asuntos Legales, para los locales comerciales "hay total libertad para fijar el incremento del canon de arrendamiento. En la práctica tanto el arrendador y el arrendatario se ponen de acuerdo en que el incremento no supere el IPC, usualmente es por un periodo determinado".



"Anteriormente, por ejemplo el Decreto 1070 de 1956, Decreto 3817 de 1982 y otros, que ya no están vigentes, el Gobierno Nacional congelaba los precios de los arrendamientos de fincas urbanas y de inmuebles urbanos", agregó que en los códigos civil y del Comercio no se han estipulado reglamentaciones que definan cómo calcular estos incrementos.



Se recomienda fijar los porcentajes y las fechas de aumento de forma clara en el respectivo contrato con el objetivo de evitar conflictos.

¿De cuánto será el aumento de los arriendos en Colombia?

La inflación, el salario mínimo y los precios de otros productos y servicios de la canasta familiar, son factores que influyen en el proceso del calculo del valor de los arriendos en el país.



De hecho, conforme a la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (Eme), compartida por el Banco de la República, el 61,5 % de los expertos señalaron que esperan que la inflación total del 2023 cierre entre el 9 y el 9,5 %. Esta cifra calificaría el posible aumento del porcentaje del arriendo para este año.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

Lea más noticias...