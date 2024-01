Incremento del arriendo para 2024: calcule cuánto es lo máximo que puede subir la cuota

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer la que inflación en Colombia cerró el 2023 en 9,28 por ciento. Esa es la cifra clave que los arrendadores y arrendatarios deben tener presente al momento de definir el respectivo aumento del canon para el 2024.

El incremento se da con base en el artículo 20 de la Ley 820 de 2003, el cual señala que transcurridos 12 meses de ejecución de un contrato de arrendamiento, el monto establecido puede incrementarse por el arrendador.



Eso sí, el arrendador debe tener presente al definir el respectivo aumento que el monto no debe superar el 100% de la cifra del Índice de Precios al Consumidor, IPC.



La cifra hasta noviembre fue de 10,15 por ciento, lo cual sirvió como base para discusión del salario mínimo.

¿Cuánto es lo máximo que puede subir el canon de arrendamiento?

El arrendador tendrá que aumentar el valor del alquiler de su predio conforme al índice de IPC, que fue de un 9,28 por ciento para 2023. Es decir, no le podrá subir más de ese porcentaje.



Recuerde que también es posible que el arrendador se abstenga de realizar el incremento del arriendo o que algunos contratos de arrendamiento tienen pactado desde su firma un determinado incremento.

Arriendos en Colombia Foto: iStock

Así se hace la cuenta del incremento del arriendo

Si usted firmó un contrato de arrendamiento en enero de 2023 por 2’000.000 de pesos y el incremento máximo que puede efectuar el arrendador de 10 por ciento (si ese es el dato de la inflación), el alza será de 200.000 pesos, por lo que la mensualidad a partir de febrero del 2024 podría quedarle al arrendatario en 2’200.000 pesos.



Hay que tener en cuenta que, el canon o monto de arrendamiento fijado para que el arrendatario, junto con el alza por tomar en alquiler un inmueble, debe ser informado por el arrendador junto a la fecha en que se hará efectivo. Ya que algunos no esperan la cifra del IPC, sino, por ejemplo, el reajuste salarial que hagan las empresas, para que el arrendador no sienta el efecto del alza antes.



Otro aspecto que debe tener en cuenta el arrendador antes de fijar el valor es que el precio mensual de arrendamiento no puede exceder el 1 por ciento del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo, según lo reglamenta el artículo 18 de la Ley 820 de 2003.



