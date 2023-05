Camilo Novoa Martínez, un joven de 23 años con el cual hablé el miércoles pasado, me expresó su interés en comprar vivienda nueva, pero también la realidad de tener que aplazar la inversión porque las cuentas que hizo lo obligaron a tomar esa decisión: “Encontré viviendas muy caras, por lo menos para mis posibilidades, pues aún no tengo mucho ahorrado; además, aunque estoy solo, no quiero un área tan pequeña y lo que vi de 25 metros cuadrados, en promedio, es muy costoso”, anotó.



Aun así, me sorprendió que tuviera clara la estrategia para ser dueño algún día. Me contó que llegó a Bogotá, procedente de Tuluá (Valle del Cauca), a estudiar ingeniería de sistemas y que fue acogido por un familiar donde vive desde el 2017. “No me están ‘echando’, pero me quiero independizar, pues ya son casi seis años”, agregó.



Martínez es muy joven, pero organizado. Mientras nos tomábamos un café sacó una libreta destinada solo para las cuentas que ha hecho con el fin de lograr la meta de tener su espacio: “Por ahora, algo nuevo no está a mi alcance. Por lo tanto, creo que comenzar con un apartaestudio usado en arriendo podría ser una opción”.



40,2 por ciento de los hogares en Colombia vivía en arriendo o subarriendo, según Encuesta de Calidad de Vida del 2022 Foto: EL TIEMPO

En esa conversación informal de alguien que no está en el día a día del mercado inmobiliario hay muchas verdades: apenas está comenzando y aunque su vida laboral de tres años y medio le ha permitido ahorrar, aún le falta ajustarse para acceder a un apartamento ‘cero kilómetros’ o usado con poco tiempo de construido, pues advierte que preferiría no tener que gastar plata para renovarlo y, por eso, uno muy viejo no le llama la atención.



Así, en aras de tener su primera vivienda, decidió que el primer paso será tomar en alquiler un inmueble usado que no supere un canon mensual de 1,7 millones de pesos para poder ahorrar, ya que, afortunadamente, está en el grupo privilegiado de colombianos con empleo y mientras pueda, dice, “debo aprovechar que tengo trabajo e ingresos”.



Algunas personas contemplan posibilidad de arrendamiento temporal. Foto: Archivo particular

Algunos analistas coinciden en que, efectivamente, el alquiler es un primer paso para el perfil de personas como Camilo; además, están de acuerdo en que la posibilidad de ahorrar es una manera de facilitar la decisión de compra posteriormente.



El aumento de más gente accediendo al alquiler está sustentado en las estadísticas del Dane, que en la Encuesta de Calidad de Vida del 2022 destacó que el 40,2 por ciento de los hogares en Colombia vivía en arriendo o subarriendo (1,6 puntos porcentuales más que en el 2021), frente al 34,9 por ciento que habitaba una propia, totalmente pagada.



Incluso, algunos compradores aplazaron la inversión porque, entre otros factores, se encontraron con tasas de interés altas, mientras que en el caso de la vivienda social, las nuevas disposiciones relacionadas con los subsidios destinados para impulsar la oferta social impactaron la adquisición.



Jimena Rico, directora de investigación de mercados de la multinacional inmobiliaria CBRE Colombia, señaló que frente a estos escenarios “algunas personas están contemplando la posibilidad de arrendamiento temporal o la inversión en alternativas como un CDT, lo que les permite aumentar su patrimonio y luego adquirir su vivienda”. Y sí, es cierto, para la muestra Camilo. En su libreta de proyectos están las cuentas de un CDT que también forma parte del ahorro con el cual espera sumar y escalar para ser propietario.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Especial para EL TIEMPO

