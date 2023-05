El costo de vivir en arriendo en Colombia va en aumento este 2023. En promedio, para los primeros tres meses del año se registra una variación anual de 7 por ciento para casas y de 6,7 por ciento para apartamentos, duplicando las variaciones del año pasado en inmuebles residenciales, según se desprende de un reciente informe del portal especializado ciencuadras.com, que basa sus cifras en datos propios, Estudios Económicos del Banco Davivienda, La Galería Inmobiliaria y El Libertador.



Aunque la variación continúa por debajo del máximo permitido para este año del 13,12 por ciento, para algunos agentes del mercado preocupa la rapidez con la que ese costo se está acercando a ese tope. De hecho el costo de los arriendos está entre los factores que más presionan hoy la inflación en Colombia.



El alza no se observa solo en el mercado de los inmuebles residenciales. El segmento de no residenciales también presenta un incremento importante, advierte el informe. Por ejemplo, en oficinas, se pasó de una variación de 0,97 por ciento en febrero de 2022 a 1,51 para el mismo mes de 2023.



Barranquilla lidera el escalafón de ciudades del país donde crece a mayor velocidad el valor de los cánones de arrendamiento de vivienda con una variación anual de 7,8 por ciento cuando se trata de casas.



En ese mismo segmento le siguen Medellín, Bogotá y Cartagena con tasas de crecimiento en ese frente de 7,5; 7,3 y 7,3 por ciento anual, las tres por encima del promedio nacional. La llamada ciudad heroica lidera, a su vez, el incremento de los cánones de arrendamiento de apartamentos, tendencia vista desde meses anteriores con una tasas del 8,2 por ciento anual, señala el análisis del portal especializado.



No obstante, la variación en el costo de los arriendos de inmuebles residenciales distan de los datos suministrados por Fedelonjas que indican que para ese primer trimestre del año ese valor registró una variación promedio del 4,19 por ciento anual.



Y revela que Medellín es la ciudad del país con el mayor costo del metro cuadrado para tomar en arriendo un inmueble para vivir en estrato tres, con un precio promedio de 23.028 pesos, seguida por Bogotá (21.255 pesos) y la región Caribe, donde el costo de esos cánones ronda en promedio los 20.692 pesos.



Pero si lo que busca es un inmueble para montar un negocio, según ciencuadras.com, Cartagena también lidera los aumentos en esta tipología, mientras que Cali resalta como la ciudad principal con una variación en los cánones de arrendamiento por debajo al promedio en la categoría de bodegas.

Precios para compra

Bogotá es la ciudad del país con la mayor concentración de la oferta de inmuebles nuevos y usados., seguida por Medellín y Barranquilla, según el portal ciencuadras.com Foto: Jaiver Nieto

Pero si lo que busca es comprar un inmueble residencial, sepa que los precios también están subiendo. El mismo informe del portal indica que el precio promedio para adquisición de una casa usada se incrementó un 8,33 por ciento, mientras que en nueva no se registró variación en esos primeros tres meses del 2023.



Pero si la opción es un apartamento, en el mercado del usado se registró una variación anual solo de 0,54 por ciento, mientras que para estrenar esa variación fue de 6,33 por ciento.



"La mediana del precio de venta de un apartamento nuevo durante enero hasta marzo de 2022 estuvo en 346'19.433 de pesos, para el cierre del mismo periodo de 2023 se registró un aumento de 39'905.067 de pesos. Este comportamiento se presentó por la disminución de la oferta en vivienda nueva, principalmente en el segmento VIS, lo que hace que los precios se incrementen. A lo anterior se suma la nueva oferta que está surgiendo y la tendencia de vivienda campestre a las afueras de las ciudades principales. En cuanto a vivienda usada, existe mayor estabilidad, con una leve variación en los precios de apartamentos del 0,54", precisa el análisis.



Agrega que los apartamentos y apartaestudios son los tipos de inmuebles más buscados en el país para compra tanto en el mercado de vivienda nueva y usada, con el 68,53 por ciento de la participación. La demanda durante el primer trimestre de 2023 se inclinó por apartamentos, con más del 80 por ciento del total de las búsquedas.



El informa evidenció, además, una concentración de la oferta de inmuebles nuevos y usados en Bogotá (27,84 por ciento), Medellín (25,95 por ciento) y Barranquilla (13,84 por ciento). Comparado con el primer trimestre del año anterior, disminuyó la participación de Bogotá y Medellín, mientras que Cali aumentó su porcentaje de oferta.