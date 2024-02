Los salarios mínimos que necesita una familia para alquilar una vivienda de clase media

Aunque Bogotá y Medellín se ubican entre las ciudades menos costosas , entre un grupo de 17 urbes latinoamericanas, a la hora de tomar en arriendo una vivienda de clase media, a las familias ese canon les representa cerca de 1,6 salarios mínimos colombianos, según un análisis elaborado por los portales inmobiliarios Trovit, Properati y Lamudi, en el que se evidenció que un salario mínimo no alcanza para rentar una vivienda de clase media en 16 de las 17 ciudades analizadas.



Según el informe, en barrios como La América, de Medellín; Modelia, de Bogotá, y Valle de Lili, en Cali, la renta de una vivienda en el segmento de clase media oscila entre 523, 510 y 403 dólares, lo que representa entre 1, 6 y 1,2 salarios mínimos colombianos.



Dos barrios mexicanos lideran este no muy grato ránquin. Se trata de Navarrete, en Ciudad de México y Chapalita en Guadalajara, donde el alquiler promedio de un departamento de clase media cuesta 1.295 y 1.281 dólares, respectivamente, equivalentes a 3 salarios mínimos mensuales mexicanos.



Los datos salen de comparar el costo promedio de arrendar un departamento en un barrio representativo de clase media de cada ciudad con el salario mínimo, indicaron los realizadores del estudio.



Pero esas no son las únicas ciudades latinoamericanas donde a una familia de clase media le cuesta más vivir en arriendo. En Caballito, Buenos Aires (Argentina), el precio medio es de 525 o 2,7 salarios mínimos. Del mismo modo, en La Molina (Lima - Perú) y Roma, Monterrey (México) la renta de un departamento de clase media requiere 2,4 y 2,1 salarios mínimos respectivamente, equivalentes a 660 y 907 dólares.

Ingreso ideal

La cifra que arrojó el estudio para Latinoamérica puede ser un poco descabellada. Foto: iStock

Los portales no solo se dieron a la tarea de comparar el costo de vivir en alquiler en esas 17 ciudades de la región, sino que también calcularon cuál sería el salario deal para cubrir ese costo sin que las finanzas de la familia no comenzaran a enceder las alarmas.



Y es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), un hogar que destina más del 40 por ciento de sus ingresos mensuales en vivienda, ya sea para pagar el alquiler o la hipoteca, incurre en una sobrecarga del costo de vivienda.



En Bogotá, por ejemplo, donde el alquiler promedio de una vivienda en un barrio de clase media cuesta unos 510 dólares, una persona necesitaría ingresos del orden de los 1.275 dólares (cerca de 5 millones de pesos), pero en Ciudad de México, donde el costo de un arriendo de esas mismas características es de 1.295 dólares, el ingreso ideal de una persona para no pasar dificultades sería de 3.236 dólares.



Donde menos se requieren ingresos para vivir en arriendo es en Córdoba (Argentina), donde el costo promedio del alquiles es de 296 dólares y el ingreso ideal para vivir sin contratiempo es de 740 dólares, precisa el análisis.

"A nivel regional, México destaca por tener las ciudades con costos de alquiler más altos, como Guadalajara y Monterrey, y por ende, los ingresos ideales más altos, mientras que las opciones más asequibles se encuentran fuera de las capitales de Colombia, Ecuador y Argentina, en ciudades como Cali, Guayaquil y Córdoba, respectivamente", precisa el informe.



En cuando al salario mínimo, Trovit publicó el salario mínimo de ocho de los países analizados. Mientras Paraguay y Uruguay están entre los más altos con 637 y 564 dólares, Colombia, Perú y Argentina, cuentan con los más bajos: 323, 270 y 193 dólares, respectivamente.