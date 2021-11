Alojamiento y hospedaje en propiedad horizontal

Pregunta la propietaria de un apartamento: “¿Se puede aprobar arrendamiento menor a 30 días en un edificio ubicado en Chapinero certificado por Planeación y Curaduría como netamente residencial, y dónde el reglamento de propiedad horizontal dice claramente que NO se puede modificar si está en contra de la reglamentación vigente?".



Respuesta



La respuesta a la consulta planteada es que, de acuerdo con las normas vigentes, si en el reglamento de propiedad horizontal no está previsto que las unidades privadas pueden ser utilizadas para vivienda turística, lo cual conlleva a que los bienes y servicios comunales se extiendan a personas extrañas al edificio, no se podría aceptar la ampliación del uso a esta modalidad de vivienda, para lo cual se exige también el cumplimiento de otros requisitos.

(Puede leer: Las profesiones con más vacantes y salarios más altos en el país)



La consulta es propicia para referirme a uno de los puntos en que la mayoría de abogados, propietarios, gremios y administradores e incluso autoridades nacionales del sector de turismo, hemos coincidido en el sentido de que tal como están previstos y regulados en el Proyecto de Reforma y Adición de la Ley de Propiedad Horizontal ( 301 de 2020 Cámara 511 de 2021 Senado ), los artículos incluidos deben ser eliminados por cuanto son totalmente inconvenientes, ya que afectan muchos factores legales, sociales, de convivencia, seguridad y económicos de las copropiedades residenciales.



De llegar a ser aprobado el Proyecto de Ley, con el texto actual que se encuentra para estudio y trámite en el Senado, quedarían autorizados todos los edificios y conjuntos de uso residencial para permitir el uso de hospedaje o alojamiento turístico, salvo que se prohíba de manera expresa en el respectivo reglamento de propiedad horizontal.



Las inconsistencias en este y otros aspectos se debe quizás a que el Proyecto quiere abarcar mucho y no se concentra solo en lo que compete al régimen de propiedad horizontal.



(Puede leer: Cómo lograr que su prima aguante la rumba y los regalos de fin de año)



Como lo he advertido anteriormente, las previsiones que se incluyen sobre estas modalidades de servicio de alojamiento turístico están reguladas por las normas referentes a la actividad turística y su control corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y lo mejor es no insistir en profundizar ni cambiar todo, sino analizar y acatar estas.



Estoy de acuerdo con otros críticos del Proyecto, en que es muy peligroso permitir este uso de manera general y además obligando a las copropiedades a hacer mayores previsiones presupuestales.



No comparto tampoco la posición de quienes consideran que los reglamentos no puedan regular este aspecto, porque en propiedad horizontal no se puede hablar solo de los derechos respecto de los bienes privados, sin tener en cuenta a los bienes comunes sobre los cuales tienen injerencia y decisión los propietarios de acuerdo con lo señalado en cada reglamento.



Prueba de que además de cumplir con las normas, es necesaria que lo disponga el reglamento, que la Ley 675 de 2001 establece que en este se debe incluir la destinación de los bienes de dominio particular.



(De interés: ¿Cómo funciona la nómina electrónica que arrancó en agosto?).



Además, es función de la asamblea con un quórum calificado, aprobar los cambios que afecten la destinación de los bienes comunes e impliquen una sensible disminución en su uso y goce y el cambio de destinación genérica de los bienes privados, siempre y cuando se ajuste a las normas urbanísticas. Aunque el uso alojamiento o vivienda turística es una modalidad del residencial, existen diferencias ya conocidas entre estas.



Me parece que tal como viene funcionando de acuerdo con las normas pertinentes, en los reglamentos con uso residencial desde un comienzo, es que se debe establecer si la totalidad o parte de las unidades privadas pueden ser destinadas a este uso de acuerdo con la decisión de los propietarios iniciales y las normas aplicables.



Si este se quiere cambiar o ampliar a otros usos, será decisión de la mayoría calificada en asamblea de propietarios e incluir este aspecto en la reforma del reglamento para que las personas que van a adquirir las casas o los apartamentos o que vayan a residir en estos, puedan decidir conociendo esta circunstancia.



Se debe considerar el cumplimiento de ciertas condiciones que establece la norma, los derechos adquiridos y los efectos que puede producir su funcionamiento. Considero que hace falta que en el Proyecto de Ley se tengan en cuenta las normas de las entidades de turismo, y particularmente el citado Decreto Único de Comercio Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015) que compendia los demás que se han expedido al respecto y que diferencia la Vivienda Turística y otros tipos de hospedaje.



(Además: ¿Por qué Avianca ahora desinfectará sus aviones cada cinco vuelos?)

Otros aspectos del Proyecto de Ley

En mi intervención el día de ayer en Expoph, reiteré las apreciaciones que he hecho con anterioridad, en el sentido de que el articulado de la Ley 675 de 2001 se debe mantener en su contenido y con ello la estructura del Régimen de Propiedad Horizontal.



Ello, considerando que las reformas y adiciones que se hacen a los artículos se derivan en parte de materias qué han sido y deben ser reguladas por las normas especiales de cada sector, otras, de adiciones que se incluyen en varios artículos y, además, en artículos finales, y otras hasta el momento han sido incluidas en los reglamentos en virtud de la autonomía de la voluntad del Propietario Inicial.



Basta con citarlas, facultando al ejecutivo, incluso a los propietarios iniciales para desarrollarlas. Y es que muchas de las reformas y adiciones bien pueden ser parte de un decreto reglamentario, y de los reglamentos de propiedad horizontal.



En caso de que se apruebe y salga adelante el Proyecto desde luego con reformas y ajustes que se estarán haciendo, esté en realidad debe ser para tratar de salvar, pero regulando correctamente el Registro de Administradores, el Régimen Comunitario, y la Inspección, Vigilancia y Control, lo que se ha intentado tantas veces, pues de lo contrario en lugar de ayudar a las copropiedades, las estaría perjudicando en muchos sentidos ya indicados.



Algunos gremios consideran que todo esto, es ajeno aunque relacionado con la propiedad horizontal, por lo cual deben ser regulado en otro proyecto. Una tarea muy delicada tiene en este momento la Comisión Primera del Senado.



(Siga leyendo: Pensiones: ¿Qué pasa si cotiza más semanas de las requeridas?)



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, que responde cada sábado en EL TIEMPO a interrogantes que los lectores envían al correo: redaccioneconomicas@eltiempo.com