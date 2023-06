Los aportes voluntarios a pensión son aquellos que pagan las personas voluntariamente. Existen dos clases o tipos de aportes, el primero aportes voluntarios en fondos obligatorios a pensión y el segundo aportes a fondos voluntarios de pensión.



En el primer caso, junto con los aportes obligatorios, se hacen los voluntarios en el mismo fondo. En cambio, en el otro, la afiliación y pago es voluntario, y los fondos de pensiones voluntarios son distintos a los fondos de pensiones obligatorias.

Aportes voluntarios a pensión en el régimen de ahorro individual

Las personas que están afiliadas al régimen de ahorro individual, o fondos privados de pensiones, pueden hacer aportes voluntarios con el fin de incrementar su saldo, que luego le permitirá tener una mesada pensional superior. Estos se hacen junto con los obligatorios y van en la misma cuenta.



El afiliado que debe hacer aportes voluntarios los puede hacer sin límite alguno. Además, por ser voluntarios, pueden ser retirados por el afiliado en cualquier momento. Sin embargo, si esto sucede antes del tiempo considerado por la ley para conservar el beneficio tributario, se perderá, según reseñaron en el portal web 'Gerencie'.



En el portal de 'Porvenir', los retiros parciales o totales para fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado constituirá una renta gravada en el año en que sean retirados.



Sobre los aportes de los que se haya obtenido un beneficio tributario o se hayan realizado directamente por su empleador y en cualquier caso, sobre los rendimientos, se efectuará una retención del 35% al momento de hacer el retiro.



Por otro lado, si el retiro se hace por traslado de régimen pensional será gravado, sin embargo, al tratarse de aportes directos que no tuvieron beneficios en el año del aporte, no se realizará la retención, solamente sobre los rendimientos.



¿Pude desistir o retractarse de un retiro total o parcial?

Sí, puede solicitar que ya no se realice el retiro de los aportes voluntarios. Solo debe acercarse a la entidad y radicar la solicitud 5 días antes de la fecha en la cual se le informó que se realizaría el abono a su cuenta.

