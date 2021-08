Jóvenes se capacitarán y tendrán empleo, gracias a la alianza BBVA-Sena

No tener los conocimientos ni la experiencia suficiente para aspirar a una vacante laboral ya no será excusa para que algunos jóvenes en el país que salgan en busca de una oportunidad de trabajo. Lo anterior, gracias a una alianza que acaban de sellar el BBVA y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que le permitirá a algunos jóvenes colombianos no solo capacitarse en áreas de la tecnología, sino también, realizar sus prácticas y hasta vincularse con el banco una vez concluya su preparación.



Esta alianza beneficiará en su primera etapa a 30 jóvenes de los departamentos de La Guajira, Quindío y Bolívar con formación técnica en Programación de Software y la posibilidad de vinculación laboral con la entidad financiera.



En desarrollo del programa, las 30 personas seleccionadas estudiarán durante nueve meses con instructores del Centro de Diseño y Metrología de la Regional Distrito Capital del SENA, y luego adelantarán seis meses de práctica empresarial con BBVA, así al finalizar se graduarán como Técnicos en Programación de Software.



En una segunda etapa, podrán acceder a una formación de seis meses adicionales y otros seis meses de práctica con BBVA, para obtener el título de Tecnólogos en Programación.



Para acceder al título profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines, los seleccionados adelantarán sus estudios de manera simultánea a su trabajo en BBVA y recibirán una mentoría de forma continua por parte de la entidad financiera.



Según voceros de la entidad bancaria, BBVA complementará esta formación con su programa de educación financiera Finanzas para el Futuro, aportando conocimientos en finanzas personales a través de talleres de ahorro, seguridad bancaria, salud financiera y ciberseguridad que les permitirá convertirse en personas con capacidad de tomar decisiones financieras bien informadas.



“Hemos creado un programa distinto, pues además de una alianza con el SENA para ofrecer formación educativa completa, haremos un acompañamiento constante a través de mentores que irán guiando a estos jóvenes, y les darán la oportunidad de poner sus conocimientos en práctica en proyectos del banco, pero además, complementaremos su formación con talleres de finanzas personales que les ayudarán a tener un mejor manejo de sus recursos de cara a su primer empleo”, afirmó Miguel Castellanos, director de Talento de BBVA en Colombia.



Talento Joven es una iniciativa del la entidad financiera en Colombia, que hace énfasis en poblaciones vulnerables procedentes de diferentes regiones del país y que busca la generación de oportunidades de empleo y estudio para jóvenes bachilleres y profesionales de Colombia.