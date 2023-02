El modelo de Vivienda de Interés Social, VIS, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, responde a aquellas que reúnen elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM).



En un principio, dichas construcciones fueron pensadas para llevarse a cabo en barrios de estratos bajos, pero un fenómeno que se ha identificado es que los proyectos están migrando a estratos más altos.

Tal cual explica ‘Portafolio’, “hoy es posible encontrar apartamentos de hasta 20 metros cuadrados con precios de 174 millones de pesos en sectores tradicionales del norte de Bogotá” con espacios de coworking, zonas de lavado común o amplias terrazas, pero con pocos parqueaderos.



Según el diario económico mencionado, están pensados para la población de jóvenes profesionales de clase media; es decir, aquellos cuyos ingresos les permiten pagar la cuota inicial y adquirir créditos a pesar de las altas tasas de interés. En este sentido, pueden ser apartaestudios y se localizan principalmente en el estrato 4, más que en los altos 5 y 6.



Subsidios para apartamentos VIS

De acuerdo con ‘Metro Cuadrado’, estos subsidios están dirigidos a hogares cuyos ingresos no superan los cuatro salarios mínimos legales vigentes y pueden aplicar aquellos que están afiliados a una caja de compensación como lo es Compensar, Cafam, Colsubsidio o Comfama, y a través del Fondo Nacional de Vivienda y en los programas del Fondo Nacional del Ahorro.



Requisitos



1. Tener ingresos totales menores a 4 SMMLV

2. No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional

3. No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional

4. No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés

5. Contar con un crédito aprobado o una carta de aprobación de un leasing habitacional

