Jorge Pérez cuenta que no respondió el cuestionario del Dane, pero acepta que, de haberlo hecho, habría contestado de manera afirmativa a la pregunta de si se considera pobre. El interrogante fue planteado por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que acaba de salir a la luz pública, junto a muchas más.



“Trabajo en lo que puedo y la verdad es que no me alcanza para los gastos de la casa porque todo ha subido mucho”, sostiene alguien que en un buen mes como conductor de Didi apenas llega a los dos millones de pesos.

Cuando recibe la explicación de que, estadísticamente hablando, su nivel de ingreso lo ubica en una clase social más alta, este padre de dos niños responde con una sonrisa amarga. “Que alguien me explique cómo vivir mejor con lo que gano, porque me la paso diciéndoles a mis hijos y mi mujer que no podemos comprar esto o lo otro. Eso de darse gustos no es conmigo”, dice.



Su caso dista de ser el único. Así lo muestra el sondeo que se dio a conocer la semana pasada: más de la mitad de los jefes de hogar —50,6 por ciento— se autocalificaron como pobres a finales de 2022, una proporción que en Chocó, Córdoba o Vichada supera el 80 por ciento. En contraste, el número para Bogotá fue de 32 por ciento.



Se trata de una apreciación subjetiva, por encima en más de diez puntos porcentuales del cálculo oficial de la pobreza monetaria, que en 2021 se ubicó en 39,3 por ciento (el reporte de 2022 se conocerá en mayo). Esta última mide, desprovista de toda emoción, lo que se gana una persona o un grupo familiar y su capacidad de adquirir un conjunto de bienes y servicios.



La señal es que más colombianos consideran que su realidad es crítica. No hay duda de que la parálisis ocasionada por la pandemia y sus posteriores réplicas —que golpearon a tantas actividades y en especial a los trabajadores informales— tiene que ver en lo sucedido.



Resulta curioso, sin embargo, que el dato del año pasado es todavía peor que los de 2020 y 2021. Aunque tuvo lugar una vigorosa recuperación en el crecimiento de la economía que incluso llevó a que la población ocupada superara desde hace seis meses los números previos al arribo del covid-19, el ánimo no mejora.



Los motivos son varios. De acuerdo con el trabajo del Dane —que involucró cuestionarios completos en 88.328 hogares a lo largo y ancho del territorio nacional—, la satisfacción con la vida en general de la población mayor de 15 años recibió una nota promedio de 7,9 sobre 10 en 2022, la primera vez que baja de ocho. Aquí entra en juego no solo el dinero que cada uno recibe, sino elementos como salud, seguridad, trabajo o tiempo libre.



Con esos antecedentes no suena extraño que cada vez menos ciudadanos digan sentirse felices frente al día de ayer, algo que ocurre en todos los grupos de edad y que viene en descenso continuo desde hace un tiempo. Por ejemplo, en 2019 la proporción de jóvenes que tuvieron sentimientos de felicidad fue de 34 por ciento, pero el año pasado el guarismo cayó a menos de 27 por ciento. Entre los de más de sesenta años los números se ubicaron en 26 y 19 por ciento, respectivamente.



Semejante deterioro ya había sido identificado por la economista María Angélica Arbeláez en un documento que escribió para el informe sobre desarrollo humano en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La línea de corte del estudio en cuestión había sido 2021 y había la expectativa de que el optimismo volviera a aparecer.



Sin embargo, no fue así. Al contrario, la tendencia, lejos de disminuir, se profundizó. “La economía mejoró mucho en los dos semestres pasados, el empleo también y tuvo lugar un cambio político significativo, pero a pesar de eso los colombianos alcanzan mayores niveles de infelicidad en la muestra más reciente”, destacó la especialista.

Lo que muestra la foto



Entender el retroceso anotado sería más sencillo si los indicadores objetivos fueran en la misma dirección. Pero ese no es el caso, sobre todo cuando se hace la comparación con las Encuestas de Calidad de Vida que comenzaron a aplicarse desde 1997.



Puesto de manera general, lo que se observa es una progresión significativa en muchos frentes. Existen incluso elementos para argumentar que el país de hoy es el más educado, sano y próspero de la historia, más allá de algunos altibajos puntuales.



Dicha afirmación no quiere decir que las cosas están bien o que las necesidades de la población están adecuadamente cubiertas. Lo que comprueban las investigaciones del Dane es que la situación del ciudadano promedio ha mejorado, sin desconocer la enorme desigualdad de ingresos y oportunidades que persiste, ya sea entre segmentos de la población o entre regiones particulares.



Hecha la aseveración, vale la pena resaltar que la Colombia de hoy muestra diferencias significativas con la de hace 25 años. Para comenzar, el tamaño de las familias viene en descenso, pues el promedio de personas por hogar es de 2,95, algo nunca visto. En comparación, el dato de 1997 se ubicó en 4,2 personas.



De los cerca de 17 millones de hogares que hay en el país, más del 18 por ciento son unipersonales. Además, hay 7,7 millones de hogares —44 por ciento del total— cuya jefa es una mujer, seis puntos porcentuales más que en 2019 y 17 puntos por encima de un cuarto de siglo atrás.



El aumento más que proporcional en el número de hogares frente al de la población ayuda a entender por qué una proporción menor de gente habita en una vivienda propia —39 por ciento— mientras que el arriendo pasó a ser el tipo de tenencia predominante. A su vez, los ocupantes de hecho ascendieron a 4,5 por ciento en 2022, el doble que tres años atrás, algo que sugiere un salto en la precariedad.



Tal vez lo único positivo es que el déficit habitacional bajó un par de puntos, hasta el 30,4 por ciento en el mismo lapso. Aun así, es evidente que no se está haciendo lo suficiente en este frente, por lo cual la caída reciente en las ventas de casas y apartamentos es un gran campanazo de alarma.



Otra cara del prisma entrega una lectura más positiva. En cuanto a características de la calidad de vida de las personas, una proporción más alta —94,7 por ciento— aseguró estar afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud. A su vez, más del 80 por ciento de los jóvenes de 6 a 21 años asistían a un establecimiento educativo formal, por encima del registro de antes de la pandemia.

Servicios con servicio



También es una buena noticia que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones sigue al alza. Así, 90 por ciento de los mayores de cinco años utiliza el celular; 73 por ciento, el internet, y uno de cada tres, un computador en cualquier lugar.



Como es de suponer, las disparidades aparecen en este caso. Por ejemplo, 84 por ciento de los bogotanos se conectan con frecuencia a internet, mientras que en Vaupés es solo 21 por ciento. Aún sin centrarse en los antiguos territorios nacionales, es indiscutible la existencia de realidades muy distintas entre los grandes centros urbanos o de la periferia.



Por otra parte, la cobertura del servicio de electricidad es alta Vaupés —98,6 por ciento—, mientras que 88,9 por ciento de los hogares están conectados a un acueducto, cifras ligeramente mayores que las de comienzos de siglo. En lo que atañe al gas natural, el cambio ha sido enorme pues el número en 2022 fue cercano a 69 por ciento, casi tres veces el de hace 25 años.



En la misma línea, tampoco es despreciable el avance con respecto a alcantarillado o recolección de basuras, aunque la brecha entre zonas rurales y urbanas es abismal. De hecho, quienes viven en las ciudades reciben al menos un servicio público, pero uno de cada 20 habitantes del campo no tiene ninguno.



Un registro adicional está relacionado con la posesión de electrodomésticos, que, implícitamente, refleja la evolución de la población colombiana. Para citar un caso, en 1997 menos de una quinta parte de los hogares contaba con una máquina lavadora, cifra que subió a cerca de dos terceras partes el año pasado. Y en cuanto a una nevera, la proporción es 86 por ciento, 20 puntos más que un cuarto de siglo atrás.



Varias estadísticas adicionales son reveladoras. En un país donde existen vastas áreas con altas temperaturas, el aire acondicionado apenas llega al 4 por ciento de las casas, mientras que un ventilador o abanico se encuentra en una tercera parte. De otro lado, la mayoría de los colombianos se bañan con agua fría pues la cobertura del calentador es de 25 por ciento, mucho menos que la de la televisión en color (89 por ciento).



Al contrario de lo que podría creerse, la propiedad de vehículos de cuatro ruedas se ha mantenido casi constante en los últimos 10 años: 13,7 por ciento. En cambio, la de motos ha subido a 24 por ciento a nivel nacional, una proporción que en las zonas rurales es del 28 por ciento.



Los datos señalados muestran la fotografía de un país de grandes contrastes, donde el bienestar que se encuentra en sociedades desarrolladas apenas le llega a una parte minoritaria de la población. Aun así, hay mejoras más o menos significativas que desbaratan aquella opinión a la ligera según la cual estamos peor que nunca.



No obstante lo conseguido, resulta inquietante que la ciudadanía es mucho más ácida que antes a la hora de evaluar su realidad. En una frase, estamos mejor, pero nos sentimos peor. Para el analista Camilo Herrera, la alta tasa de inflación que ha golpeado el ingreso real disponible de las familias al reducir su capacidad adquisitiva tiene mucho que ver en la apreciación.



Muy seguramente, una mirada desde la sociología o desde otras disciplinas daría como resultado lecturas complementarias. Sea como sea, lo cierto es que detrás de la mayor percepción de pobreza y la creciente infelicidad hay una insatisfacción que se incrementa y puede ayudar a entender los vaivenes políticos o la falta de confianza en las instituciones.



Y ya que se trata de entender, no estaría de más que los altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro hagan el esfuerzo de estudiar la información que se desprende del informe del Dane. Para comenzar, porque los sesgos ideológicos merecen contrastarse con los datos para ver si hay conexión entre unos y otros. Tras ese examen, lo ideal sería volver a priorizar remedios y soluciones.



Por ejemplo, el sistema de salud que encabeza la ofensiva legislativa de reformas impulsadas por la Casa de Nariño no forma parte de las urgencias de los colombianos. Hay en cambio un problema de bajos ingresos persistente que viene de empleos de mala calidad, por lo cual la reforma laboral debería tener como objetivo la creación de puestos de trabajo y la formalización. Lamentablemente, como lo señaló la titular de la cartera, ese no es el objetivo de la propuesta.



Al respecto, no faltará quien señale que las ayudas sociales que vendrán del presupuesto nacional le servirán a una gran cantidad de hogares a mejorar su situación. Y aunque eso puede ser cierto en las poblaciones más vulnerables, la evidencia es indiscutible respecto a cuál es el mejor antídoto para la pobreza: una economía que crezca, en la cual la inversión sea un factor dinamizador.



Si bien esa no es una condición suficiente para resolver todos los problemas de una sociedad, sí es una condición necesaria. Desdeñarla hará que la calidad de vida de los colombianos se deteriore, tanto en sus calificaciones objetivas como subjetivas. Las encuestas que haga el Dane en los próximos años se encargarán de decirlo.



RICARDO ÁVILA PINTO

​Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @ravilapinto