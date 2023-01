Las tarifas de los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e Invías no tendrán aumento este año.



Según el borrador de decreto que formaliza esta medida, no se efectuará ningún tipo de incremento a los vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje hasta el 31 de diciembre del 2023.



Aunque en las redes sociales se han presentado en las últimas horas algunas quejas por aumentos en los peajes, hay que recordar que el Gobierno anunció que las tarifas solo serán congeladas en los sitios administrados por la ANI e Invías.



Esto significa que los peajes de las concesiones no están cobijados en esta medida, aunque el Gobierno está buscando alternativas con los privados que las administran.

Adicional a ello, hay otros peajes que están a cargo de los departamentos, por ejemplo el de Sibaté, que está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca y cuya alza será determinada por la administración.

El ministro Reyes le dijo a EL TIEMPO que los recursos que se dejen de recaudar por el no incremento de peajes, que serían aproximadamente 500.000 millones de pesos, se sacarían del presupuesto y se devolverán con lo que recuperemos con la valorización.



“Nosotros tenemos la facultad legal de cobrar valorización por las carreteras, lo que pasa es nadie lo ha hecho. Obviamente, la valorización no irá a las clases menos favorecidas, a esas familias no se les va a cobrar. Esta valorización nos va a permitir recaudar recursos para financiar obras o para eliminar peajes. Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar. A mayor estrato socioeconómico y tamaño del predio, se va a pagar más”, explicó.