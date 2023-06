Desde este sábado 10 de junio, Alkosto lanzó cientos de promociones en televisores y electrodomésticos que podrán ser adquiridos en las tiendas del país o a través de su página de internet con envíos gratis a más de 900 municipios.



Los descuentos están enfocados a diferentes referencias de televisores de varias categorías y marcas, de los cuales Alkosto especifica que hay 300 unidades disponibles.



(Le recomendamos leer: Ara tiene descuentos hasta el 30 de junio: conozca cuáles son los productos en oferta).

Esta es una oportunidad perfecta para invertir en los electrodomésticos del hogar e invertir en un televisor de última tecnología para disfrutar de una tarde de películas o partidos de fútbol en compañía de amigos o familiares.

La mayoría de televisores que están en la oferta son Smart TV. Foto: iStock

Dentro de las referencias seleccionadas hay televisores de 24 pulgadas con un valor de $449.000. Así mismo, hay unidades de 50 pulgadas con precios superiores al millón y medio, dependiendo de la marca.



El televisor más caro dentro del portafolio de Alkosto es un LG de 77 pulgadas de la referencia OLED 77Z2SSA con calidad de imagen 8K y con funciones de Smart TV: tiene un valor de $29.999.900.



(Le podría interesar: Almacenes Éxito: estos son los productos que estarán en descuento esta semana).



La cadena de tecnología ha señalado que por la compra de televisores de 50 a 60 pulgadas, los clientes recibirán un bono de descuento adicional por $100.000 pesos si hacen su pago con la tarjeta de crédito Alkosto.



En las referencias de “Adict Oled” se garantiza una experiencia innovadora que va de la mano de los últimos avances de imagen en televisores de lujo.



Así mismo, Alkosto ha especificado que las personas que no puedan acercarse a una tienda física podrán comprar los electrodomésticos en su página de internet y que el envío será gratis a más de 900 municipios.



En las “hiperofertas” también hay referencias de computadores portátiles, celulares, relojes inteligentes y consolas de sonidos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

