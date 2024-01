Estos son los alimentos que han subido de precio en Bogotá por ola de calor y heladas

Comerciantes de Corabastos, la central de abastos más importante de Bogotá, han alertado que, debido a los fenómenos naturales extremos que ha experimentado el país durante los últimos días, los precios de los alimentos de la canasta familiar habrían aumentado.



EL TIEMPO se comunicó con Luis Hernando Ríos, vocero de la corporación, quien detalló cuáles son los alimentos que se han visto afectados.



Ríos explicó que alimentos como las frutas y las hortalizas son algunos de los más afectados por el alza repentina de precios. El vocero señaló que el más reciente impacto en algunos productos del sector se debe al "factor climático de heladas, altas temperaturas y desabastecimiento de agua".



Hay que recordar que Colombia ha vivido, durante la última semana, situaciones climáticas extremas que han provocado desde heladas, que tienen en alerta a 99 municipios por bajas temperaturas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), hasta una ola de incendios que dejó 17.192 mil hectáreas impactadas negativamente en el país, de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).



Sin embargo, se debe destacar que, según el último balance de la Ungrd, en el fin de semana pasado se liquidaron 37 incendios y, de hecho, ya solo se reportan siete conflagraciones activas en departamentos como Boyacá, Magdalena, Vichada y Cundinamarca.



El funcionario de Corabastos explicó que alimentos como los productos de hoja, las frutas y hortalizas Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Cuáles son los alimentos que subieron de precio?

Los productos hechos en la sabana de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá son los más afectados por las heladas FACEBOOK

Los agricultores y ganadores de diferentes regiones han expresado su preocupación por el fenómeno de El Niño que llegó a Colombia con características que incluyen el aumento y la disminución excesiva de temperaturas y una sequía que ha perjudicado a regiones como Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Magdalena y Boyacá, según el Ideam.



El vocero de Corabastos señaló que estos factores son algunos de los principales responsables de las constantes fluctuaciones de los precios de los alimentos de la capital.



"Los productos hechos en la Sabana de Bogotá, Cundinamarca y algo del departamento de Boyacá son los más afectados por las heladas", explicó.



Conforme expresó, algunos de ellos son "la acelga, el apio, el coliflor, el brócoli, la arveja verde y el cilantro".



Según afirmó, "las hojas llegan quemadas y con un color café, por lo que los tenderos las rechazan. Esto provoca que se reporte menor cantidad de alimentos y se suba el precio".



"Se guía bajo la oferta y la demanda: a mayor oferta, precio bajo y a menor oferta, precio alto", remarcó.



Uno de los más afectados fue el cilantro, cuyo kilo se incrementó un 150% Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Conforme se puede comparar en los boletines de precios diarios que publica la plaza de mercado en su página oficial, el valor de los alimentos antes mencionados tuvo un aumento representativo en el último mes.



Uno de los más afectados fue el cilantro, cuyo kilo se incrementó un 150%, si se compara el precio del principio de mes (3 de enero), con el actual (29 de enero), pasando de valer de $2.000 a $5.000 pesos.



La acelga y el apio también tuvieron un aumento de precio. En el periodo en mención, el primero pasó de valer $1.500 pesos a $2.000. El segundo pasó de $1.600 pesos a $1.800.



De igual forma, se debe destacar que algunos alimentos que tuvieron un incremento considerable son:



- Berenjena: aumentó de $3.000 a $4.000 pesos, conforme se lee en el boletín del 3 de enero y el boletín actualizado de este lunes 29 de enero.

- Zanahoria: su kilo pasó de valer $2.600 a $4.000 pesos colombianos; es decir, aumentó un 53.8%.

-Rábano rojo: el kilo valía $3.333 pesos hace un mes y ahora tiene un precio de $5.000 pesos.

-Espinaca: su kilo pasó de valer $3.000 a $4.800. Es decir, aumentó un 60%.

-Pepino cohombro: aumentó un 133%, pasando de $1.500 pesos a $3.500 pesos.

Las olas de calor y las sequías afectan a los productos

La mayoría de agricultores están acelerando los procesos de recolección de los alimentos Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

"Definitivamente la ola de calor también marca la pauta debido a que se están deshidratando la mayoría de productos, sobre todo el mango, la mandarina, la naranja y el limón. Los calores deshidratan todas estas frutas", apuntó Luis Hernando Ríos.



Según manifestó, la fruta cambia de color y no tiene pulpa adentro. Dichos alimentos terminan llegando deteriorados a los comerciantes del mercado, quienes deciden no adquirirlos.



"Hay algunos municipios con desabastecimiento de agua para los cultivos y eso ha ocasionado que el producto se deteriore, llegue a Corabastos y no se reciba o se pague a los agricultores precios muy baratos", lamentó al respecto.



Estas son las frutas que han experimentado mayor incremento en su precio, según los boletines de precios del 3 y 29 de enero:



-Fresa: el valor del kilo de este producto aumentó un 25%, dejando su precio en un total de $10.000 pesos este 29 de enero.

-Maracuyá: el kilo de esta fruta pasó de valer $2.000 (en el comienzo de mes) a $4.000 pesos (este 29 de enero).

-Granadilla: incrementó el 50%, pasando de valer $7.857 a $11.786 pesos colombianos.

Según manifestó, la fruta cambia de color y no tiene pulpa adentro. Dichos alimentos terminan llegando deteriorados a los comerciantes del mercado, quienes deciden no adquirirlos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Ríos agregó que, en vista de lo que esta sucediendo, la mayoría de agricultores están acelerando los procesos de recolección de los alimentos antes de que empiecen los fenómenos naturales que dañan sus cultivos.



Esta estrategia proyecta una posible bajada de precios en el futuro, ya que "si varios agricultores lo hacen, la cantidad de oferta es alta y es cuando el precio se baja", dijo.



Además aseguró que, hasta el momento, se ha visto que los comerciantes aprovechan la temprana recolección con la mora, el banano, el limón, la naranja y la mandarina, entre otros.



"Es muy difícil hacer el pronóstico de lo que sucederá porque dependemos del clima. Lo que sí podemos decir es que Corabastos recomienda estar bien informados sobre los precios y consumir los alimentos que están con muy buena oferta", aconsejó.



De igual forma, invitó a los compradores que se les pregunte a los tenderos y comerciantes qué alimentos tienen un menor valor, ya que cada día varía y depende de la cantidad de producto que se reciba en la capital.

