Los captadores ilegales de dinero del público, a través de pirámides, falsos mecanismos de crowdfunding, fondos de inversión, cadenas de WhatsApp y cualquier otra alternativa, a través de la cual ofrecen atractivos retornos no dan tregua y, lo peor de estos, es que miles de personas continúan cayendo en esas falsas promesas y perdiendo su dinero. La advertencia viene de la propia Superintendencia Financiera que acaba de ordenarle a Juan Sebastián Huertas Parra y a la sociedad Aletheia Education S.A.S. suspender la captación no autorizada de dineros del público.



Bajo la figura de aportes para un supuesto fondo de inversión o Crowdfunding Aletheia no autorizado por la Superfinanciera, dicha persona prometían el pago de rentabilidades fijas sin una justificación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega real y efectiva de un bien o servicio.



Según el ente de vigilancia y control del mercado, Juan Sebastián Huertas Parra suscribía un “contrato de adhesión” y recibía los dineros los terceros, quienes no daban ninguna instrucción sobre la destinación específica de los recursos, con la promesa de devolver la suma aportada más unos rendimientos fijos en porcentajes del 20 por ciento a 30 días y del ciento por ciento en 150 días, sin demostrar la realización de una actividad económica que justificara el pago de rendimientos.



A través de la Resolución No. 0418 del 05 de abril de 2022, la Superfinanciera le ordenó la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y le impide la realización de operaciones de captación no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.



Además, deberá retirar de todos los medios de comunicación empleados o a través de otra persona, incluidos los perfiles públicos o privados en las redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general y a sus clientes, que se encuentran autorizados para administrar fondos de inversión y/o realizar actividades de crowdfunding.

Alertas

La Superfinanciera le recordó a la ciudadanía que: "En Colombia la administración de fondos de inversión es una actividad propia del mercado de valores, por lo que sólo puede ser desarrollada por entidades constituidas en el territorio nacional y bajo la supervisión del Estado".



Además, llamó la atención sobre otras modalidades de robo de dinero a los incautos, entre los que se destacan falsos vigilados o falsos prestamistas que hacen ofertas de créditos sin mayores requisitos y en las que generalmente exigen la entrega anticipada de dinero como condición para realizar el desembolso del supuesto préstamo.



En esta forma de engaño usan ilegalmente nombres de entidades vigiladas o empresas reconocidas, comunicaciones falsas de la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- y hasta se presentan como vigilados por ese organismo de control sin serlo. "Sobre ese tipo de fraudes se reciben alrededor de 20 consultas semanales", precisaron fuentes consultadas de la entidad.



Respecto a modelos de negocio o firmas sobresale la promoción en redes sociales y en páginas web o, incluso, a través de Influencers que invitan a las personas a vincularse en supuestos fondos que denominan de “inversión” anunciando el pago de rendimientos llamativos en un periodo corto de tiempo.



Suelen presentarlos como negocios estructurados con suscripción de contratos y en algunos casos presentan inversiones en activos digitales que llaman la atención por las altas tasas que ofrecen (20 por ciento en un mes, 100 por ciento en 150 días), pero que en muchas ocasiones termina siendo un fraude.



Dentro de las modalidades de negocio que aparecen en internet o por medio de aplicaciones están aquellas que ofrecen altos rendimientos por efectuar tareas de mercadeo digital o trabajos de supuesto mercadeo digital en los que las personas prestan sus cuentas bancarias para dispersar las supuestas comisiones pero, a su vez, cobran una membresías y de dicho pago determinan los supuestos retornos.



También se ha detectado un esquema de comercialización de membresías para acceder a altas rentabilidades sustentadas en supuestas operaciones de arbitraje y minería de criptoactivos en el que ofrecen beneficios adicionales por incorporar a nuevas personas pero al final la plataforma es cerrada sin brindar mayor información o diciendo que fueron víctimas de hackeo.



Así mismo, circulan de manera irregular ofertas para supuestamente operar o invertir en Forex a través de plataformas cuya jurisdicción es desconocida y que no están bajo la vigilancia de ninguna autoridad competente ni en Colombiana ni en el exterior, en las que ofrecen rentabilidades fijas combinadas con esquemas de referidos y premios como viajes, vehículos o artículos de lujo.



También se presenta fraude por medio de negocios de construcción e inmobiliarios, en los que reciben recursos a título de mutuo para supuestamente financiar una obra o modelos de negocio en los que se invita a los ciudadanos a entregar sumas de dinero para apoyar emprendimientos de terceros a cambio de obtener un aparente rendimiento.



