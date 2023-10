Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes: ¿cuál es la mejor opción?

La elección entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente es una decisión financiera importante que afecta la forma en que se pueden gestionar ingresos y gastos.



Ambas opciones ofrecen ventajas y desventajas, y entender sus diferencias es crucial para tomar una decisión informada de acuerdo con sus necesidades financieras.

Los beneficios de las cuentas de ahorro

Las cuentas de ahorro son instrumentos financieros diseñados principalmente para ahorrar dinero.



Permiten ganar Intereses, lo que significa que su dinero puede crecer con el tiempo.



Ofrecen liquidez y hay opciones de poner restricciones sobre la cantidad de retiros que puedes realizar en un mes para fomentar el ahorro y mantener el propósito de la cuenta.



La mayoría de las cuentas de ahorro no requieren un saldo mínimo para abrir la cuenta, lo que las hace accesibles para la mayoría de las personas.



Este tipo de cuenta no permite sobregiro, es decir no puedes gastar más dinero del que tienes en una cuenta de ahorro, lo que ayuda a evitar deudas no deseadas.

Trate sus ahorros como un gasto fijo y destine una parte de sus ingresos antes de cualquier otro gasto. Foto: iStock

Las ventajas de las cuentas corrientes

Las cuentas corrientes, por otro lado, están diseñadas para facilitar transacciones cotidianas y la gestión de gastos.



No generan intereses a diferencia de las cuentas de ahorro. De hecho, es posible que debas pagar tarifas por el mantenimiento de la cuenta.



Las cuentas corrientes ofrecen una alta liquidez y permiten retiros y transacciones frecuentes sin restricciones significativas.



El tipo de cuenta suele incluir la emisión de cheques y tarjetas de débito, lo que las convierte en una opción ideal para realizar pagos y compras en la vida diaria.



Además si permiten sobregiros, lo que significa que puedes gastar más dinero del que tienes en la cuenta, pero debes devolverlo con intereses.

La elección entre una cuenta de ahorro o una cuenta corriente depende de sus necesidades y objetivos financieros.



Si está buscando una forma de ahorrar dinero a largo plazo y ganar intereses, una cuenta de ahorro es la opción más adecuada.



Si necesita una cuenta para realizar transacciones diarias, pagar facturas y acceder a tu dinero de manera rápida y sencilla, una cuenta corriente es la elección más lógica.También recuerde que algunas personas optan por mantener ambas cuentas para separar sus fondos de ahorro y gastos diarios.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

