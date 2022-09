Con el incremento de precios que estamos viviendo, ahorrar una parte de los ingresos mensuales puede resultar mucho más difícil para algunas personas. Sin embargo, los expertos aseguran que hay que tener disciplina para mantener este hábito y así poder contar con un colchón financiero para el día de mañana.

Lo primero que debe tener en cuenta es que los consejeros de inversión recomiendan la elaboración de un plan con cifras como gastos, compromisos financieros, ahorro e imprevistos. De igual forma, sugieren elaborar un cronograma a un año y sobre la base de un ahorro equivalente al 10 por ciento de los ingresos.

¿Cómo reducir gastos?

1. Elabore un presupuesto para todos los meses del año. Un principio básico del manejo exitoso del dinero es gastar menos de lo que ingresa.



2. Disminuya los gastos ‘hormiga’, como el cafecito de la esquina, los chicles, la botella de agua u otros hábitos que tenga, ya que son poco saludables. En cambio, déjelos como fuente para alcanzar una meta personal o familiar.



3. Revise sus suscripciones. Repase y haga una lista de los servicios y entretenimiento que está pagando cada mes o anualmente. Pregúntese si los está aprovechando y evalúe con cuáles seguir y con cuáles no.



4. A la hora de hacer compras, haga una lista. Piense en los artículos que va a adquirir y no se deje llevar por 'caprichos' que afecten su bolsillo más adelante.



5. Limite las comidas fuera de casa. Esta práctica puede salir muy costosa y representar un gasto importante en su día a día. Si su objetivo es ahorrar, procure limitar estas salidas o planéelas con cuidado y responsabilidad financiera.​

Así puede ahorrar dinero

Existen algunos métodos que le pueden ayudar:



Método kakebo



Significa "libro de cuentas del hogar". Este método tiene un origen japonés por la autora Motoho Hani y consiste en tener bajo control las cuentas personales. La autora recomienda anotar cada uno de los ingresos y gastos y dividirlos en las siguientes categorías: Supervivencia (lo estrictamente necesario para subsistir), ocio y vicio, cultura y otros (imprevistos). La idea de este método de ahorro es escribir cada día del año los gastos, para controlar completamente cada uno de los ingresos y egresos.



La regla del 50/30/20



​Elisabeth Warren dio a conocer con su libro 'All your worth: the ultimate lifetime money plan' esta forma de ahorro, y para ponerlo en práctica es sencillo y fácil. Consiste en tomar el 50 % de los ingresos para los gastos más básicos: hipoteca, la factura del banco, comprar comida. Dividir el 30 % para gastos personales: ocio, gimnasio, ropa, regalos, nuevo celular, etc. El 20 % restante para ahorrar e invertir.



La idea de este método es tomarlo en serio desde el primer día porque aunque suene simple, solo se debe usar el porcentaje adecuado.

Más noticias