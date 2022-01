Planear la economía familiar y personal puede ser un tema complicado. El manejo financiero de un hogar, con los gastos de la comida, actividades libres, turismo, escolarización, entre otros, no son tarea sencilla y requiere de organización y responsabilidad.



Las voces expertas coinciden en que parte del éxito de llevar una buena vida financiera radica en hacerlo desde temprana edad. Por eso, por ejemplo, los 30 pueden ser un momento determinante: se debe pensar en una estabilidad económica, trabajar y al mismo tiempo empezar a considerar opciones para la eventual llegada de la vejez.

Sin embargo, hay prácticas que pueden entorpecer ese objetivo. Así lo cree Annie Lester, quien fue jefe de jubilación en JPMorgan Asset Management, y es una voz autorizada sobre el tema.



Precisamente, escribió un artículo en el cual menciona los seis errores de dinero que, a su juicio, las personas suelen cometer en sus 30, y que se deben evitar. A continuación, le explicamos cuáles son.

No tener un fondo de emergencia

Lester señala que uno de los errores más comunes en los 30 es no tener un fondo de emergencia. Se trata de una cuenta que puede ser de ayuda para evitar deudas en el futuro, cuando se estará enfocado en el retiro. La experta aconseja depositar de tres a seis meses de salario en una cuenta de ahorro de fácil acceso. Su objetivo será usar ese dinero cuando sucedan cosas inesperadas, como perder el trabajo o tener un accidente.



No contar con un seguro

Para muchas personas que tienen 30 años los seguros son un gasto innecesario. Lo ven como un pago extra que no se requerirá pronto. Sin embargo, actuar de esa manera implica correr el riesgo de enfrentar un contratiempo y terminando gastando más dinero. Incluso, se pueden perder ahorros de muchos años. Lester recomienda adquirir seguros de vida que pueden ser de gran ayuda durante alguna emergencia, por ejemplo.



Pagos mínimos en sus deudas

Para Lester, otro error muy común es pagar el mínimo de los débitos con intereses elevados, y al final la deuda va a ser mucho mayor de lo que era en un principio. Ella, en cambio, recuerda que cuanto más rápido se paguen, más dinero se podrá destinar a otros objetivos financieros. Eso sí, solo recomienda hacer pagos pequeños en las deudas con intereses más bajos, al menos hasta que se esté al día con las más grandes.

Comprar una casa muy costosa

Annie Lester argumenta que, aunque la propiedad de una vivienda es gratificante y puede aumentar la riqueza, no está garantizada. Es decir, si bien es cierto que para muchos es una mejor opción comprar una casa que rentarla, la experta recomienda no gastar todo el dinero en una casa, además de recordar que hay gastos adicionales como reparaciones, mantenimiento y cambios, y todo eso puede ser más alto si se compra en el lugar equivocado o si no se considera lo que está dentro de las verdaderas posibilidades.



No ahorrar para el retiro

La experta recomienda empezar a ahorrar a partir de los treinta años, al menos lo suficiente para asegurar la aportación de contrapartida del empleador. Empezar a temprana edad implica tener más años para hacer crecer un fondo de ahorro.

Ahorrar para los hijos

Un buen padre piensa en el futuro de sus hijos, en pagar su educación universitaria o asegurar su futuro, pero eso no significa sacrificar los ahorros propios para ese fin. Hay muchas opciones para ello, desde becas en instituciones hasta créditos diseñados exclusivamente para sus estudios. Para la experta, la única forma de asegurar un buen retiro es ahorrando, y esa debe ser una prioridad aparte.



