Ahorrar y cuidar las finanzas personales es de vital importancia en un mundo dónde hay tantos servicios que se cobran a las cuentas sin que siquiera lo recordemos.



No obstante, tener una estabilidad económica no es tan sencillo cuando no se tiene un presupuesto anual. Esta herramienta permite visualizar de manera rápida y efectiva los ingresos y gastos de un periodo determinado. Así, es posible ver qué gastos son innecesarios y qué dinero es posible ahorrar.

¿Cómo realizarlo?

Planear:

El primer paso siempre será estar dispuesto a mejorar la vida financiera. Para empezar a hacer este presupuesto anual es necesario buscar los extractos de banco y recibos de servicios de los últimos 3 meses, con el fin de saber cuánto se ha gastado en ese tiempo.





Ingresos:

Listar todos los ingresos de ese momento, desde el más pequeño al más grande es requerido. El Banco de Occidente determina estos ingresos como “El salario, el dinero por el arriendo de un inmueble, los rendimientos de una inversión, los dividendos de las acciones de determinada compañía o el dinero que te suelen regalar algunos familiares por tu cumpleaños”.

(Lea además: Los beneficios de adquirir un crédito hipotecario)

Facebook Twitter Linkedin

Desde los pequeños hasta los grandes gastos. Foto: iStock

Debes revisar de nuevo para verificar qué gastos variables vas a recortar, o definir cómo reducir algunos gastos fijos FACEBOOK

TWITTER

Gastos:

Este apartado se divide en gastos fijos y gastos variables. Los fijos son aquellos que no pueden ser negociables debido a que suplen necesidades básicas como alimentación, salud o vivienda. Mientras que los variables son aquellos que no se presentan todos los días y que pueden ser desde regalos hasta salidas a comer.





Calcular:

El Banco de Bogotá en su apartado de educación financiera menciona la fórmula que es necesaria para que se puedan calcular este presupuesto: se deben sumar los gastos fijos con los gastos variables, el resultado debe ser una cifra más baja que el total de los ingresos. Si no es así “debes revisar de nuevo para verificar qué gastos variables vas a recortar, o definir cómo reducir algunos gastos fijos.”, afirma el Banco.

(Lea además: Subsidio familiar: cómo acceder al beneficio este 2022)

Facebook Twitter Linkedin

Las operaciones son simples. Foto: istock

Emergencias:

Es de vital importancia contemplar en el presupuesto anual un dinero para emergencias e imprevistos, que aunque puede que nunca pasen, es necesario tener presente.



Revisar y ser sincero:

Chequear constantemente que se hayan llenado todos los campos a considerar durante el año y no mentir o alterar alguna de las cifras es esencial para mantener la transparencia en los resultados.

Más noticias

Petro, 27%; voto en blanco, 19%; y Hernández, 12%

Cúcuta: hostigan Brigada 30 del Ejército con artefactos explosivo

La Procuraduría anunciará su posición sobre preclusión de caso contra Uribe

Cinco niños y un adulto desaparecidos tras choque de lanchas en Bolívar