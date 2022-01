No tener el control necesario sobre sus gastos le puede causar serios inconvenientes en sus finanzas personales. Si en este nuevo año se ha puesto como propósito tener mejores hábitos financieros para no sobreendeudarse, los expertos de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda le dan una serie de consejos.



“Las tarjetas de crédito y los créditos de libre consumo son el constante denominador de quienes ingresan al programa con problemas de sobreendeudamiento”, advierten.

Estos son los cuatro tipos de gasto que advierten:

1. Gastos fijos: como su nombre lo dice son los que se presentan mes a mes y no se pueden evadir. En ellos entran arriendos, cuotas de viviendas, pago de servicios, educación, mercado y salud. Para estos siempre se debe separar el 70 por ciento de los ingresos, así no se reflejarán atrasos.



2. Gastos variables: “Estos son aquellos que cambian según gustos o situaciones que se presenten cada mes dependiendo de cada persona. Entre ellos están la compra de ropa, salidas a cenar, actividades de diversión, y claro que los gastos innecesarios, por eso recalcamos que con estos se debe tener mucho cuidado porque son los que más huecos hacen en los bolsillos”, expresaron en la reparadora de crédito.



3. Gastos personales: aunque sean para uno mismo deben tener aún más control, pues darse gustos o suplir algún tipo de necesidad en ocasiones resulta demasiado caro. Lo ideal es tener vigilados estos gastos diariamente.



4. Gastos inesperados: son los que no se tienen previstos pero para los cuales hay que tener un “colchón” que soporte dicha necesidad, como por ejemplo arreglos de la casa, daños de electrodomésticos, situaciones de urgencias médicas etc. Es importante llevar un presupuesto detallado.



