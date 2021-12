Entre los regalos, los festejos y las vacaciones, Diciembre es un mes en el que se generan gastos adicionales. Es por esto que para cerrar el año e iniciar el 2022 con mejores hábitos financieros, la Fundación WWB Colombia a través de su aplicación móvil Miga brinda una serie de consejos para alcanzar el hábito del ahorro.



“Hemos evidenciado que en Colombia la educación financiera aún tiene un camino por fortalecer en hábitos financieros saludables y en el manejo responsable de las finanzas. Por esto, desde nuestra organización, nos hemos concentrado en desarrollar la aplicación móvil Miga para que las personas comprendan la importancia de sus finanzas personales estableciendo metas de ahorro, conociendo su capacidad de deuda, generando su presupuesto y que a través de consejos prácticos eviten un desequilibrio (guayabo) financiero”, indicó Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB Colombia.

Siga estos hábitos de ahorro:

1. Elabore un presupuesto para todos los meses del año. Un principio básico del manejo exitoso del dinero es gastar menos de lo que ingresa.



2. Priorice las compras y tenga cuidado con las “promociones”. Evalúe si es un bien que realmente necesita. Decir no, es una buena alternativa.



3. ¡Cancele sus deudas! Cuando ingresa dinero adicional se recomienda cancelar o abonar a las deudas, y ahorrar para los imprevistos.



4. Comparta actividades sencillas y creativas en familia en las que no gaste mucho dinero.



5. Evite el endeudamiento en temporada alta. El dinero que destina para pagar deudas cada mes debe ser menor al 30 por ciento de los ingresos. No permita que las deudas lo abrumen y le roben su tranquilidad.



6. Identifique de dónde podrían salir los ahorros en estos momentos, por ejemplo: salidas de recreación, gastos de transporte y otras rutinas que no sean necesarias. Este dinero puede ser llevado al ahorro y después a la inversión.



7. Disminuya los gastos ‘hormiga’ como el cafecito de la esquina, los chicles, la botella de agua u otros hábitos que tenga, ya que son poco saludables. En cambio, déjelos como fuente para alcanzar una meta personal o familiar. ¡Saque cuentas!



* Con información de Fundación WWB Colombia.



