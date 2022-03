Con el incremento de precios que estamos viviendo, ahorrar una parte de los ingresos mensuales puede resultar mucho más difícil para algunas personas. Sin embargo, los expertos aseguran que hay que tener disciplina para mantener este hábito y así poder contar con un colchón financiero para el día de mañana.



Según la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, cuando se tiene en mente un ahorro más grande, como por ejemplo comprar un carro o una casa, se deben aplicar estrategias más definidas y de mayores montos para que den fruto.

Consejos para que pueda ahorrar

Estos son algunos de los consejos que dan desde la reparadora de crédito:



1. Para empezar a adoptar el hábito del ahorro se debe eliminar la idea de que solamente se guarda el dinero que sobra, por el contrario se trata de guardar una cantidad específica junto a un objetivo.



“Siempre se debe recordar que el porcentaje ideal que se debe ahorrar mes a mes es el 10 por ciento del total de los ingresos que se recibe. Sumado a eso, hay que apropiarse de los pasos conocidos para tener ese “colchón” como lo son: armar un presupuesto, disminuir gastos innecesarios, eliminar deudas y evitar compras compulsivas”, resaltan los expertos de Resuelve tu Deuda.

2. Para ahorrar dinero de manera efectiva en una semana lo mejor que se puede hacer es tener claros los gastos semanales y así mismo definir cuál es la cantidad que se va a reservar.



“Es ideal empezar con un monto pequeño de esta manera se estará acostumbrando a no gastarlo y este se podrá ir incrementando en la medida de lo posible sin que esto afecte los demás gastos mensuales. Cabe destacar una vez más la importancia de tener un presupuesto”, afirman los expertos de la reparadora de crédito.



Para ponerlo en práctica explican el siguiente ejercicio: “El ahorro semanal puede empezar guardándose en algún lugar de la casa y dejando que se acumule. Si se logra mantener ese hábito por más de 3 meses, con seguridad la cantidad ahorrada será más grande de lo que se planteó inicialmente, de esta manera se podrá ocupar esa monto de dinero ya sea para cumplir un objetivo específico o incluso, seguir guardando para una inversión o cumplir un sueño o meta”.



3. Los expertos de Resuelve tu Deuda dicen que hay que tener enfoque en la actualidad, de esta manera no se contarán con limitantes o angustias que lleven a hacer gastos compulsivos del colchón que con anterioridad se está nutriendo.



4. Finalmente, dicen que es necesario tener precaución en la economía es una de las partes más importantes y esenciales en las finanzas personales sanas, pues no cabe duda que ahorrar es una de las mejores formas de contribuir considerablemente con aquellos se vean envueltos en problemas de sobreendeudamiento.



* Con información de Resuelve tu deuda