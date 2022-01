A la hora de viajar en avión, muchas veces nos entran dudas sobre si los artículos que llevamos en la maleta están permitidos o no en el Aeropuerto o vuelo.



Para no llevarse sorpresas de último minuto, en la página web de Avianca recuerdan cuáles son esos artículos que están prohibidos como equipaje para que se pueda informar antes de viajar.



Entre los artículos restringidos están:



- Maletines, cajas y sacos de seguridad:

Estos elementos no pueden contener baterias externas o material pirotécnico.



- Elementos discapacitadores:

Gases de defensa personal, aerosoles de pimienta o sustancias irritantes.



- Dispositivos de oxígeno líquido:

Pipetas, cánulas, mascarillas o tanques de buceo.



- Armas eléctricas (taser):

Armas de electrochoque, pistolas eléctricas o de corriente.



- Elementos con baterías externas:

Encendedores accionados por baterías externas y cigarrillos electrónicos.



- Equipos electrónicos dañados:

Computadores, celulares, cargadores o cualquier dispositivo en mal estado.



- Baterías extraíbles o baterías portátiles:

Baterías de metal de litio de repuesto, baterías recargables o baterías sueltas.



- Botellas de oxígeno llenas (pipetas):

Botellas, pipetas o tanques de oxígeno de uso médico o recreativo con presión.



- Vehículos impulsados por baterías externas:

Hover, boards, scooters, unicycle con este tipo de batería.



- Fósforos (cerillos):

Ningún tipo de fósforos, por normas de AVSecurity y operadores aeroportuarios.



Artículos restringidos en Estados Unidos:

Adicional a ello, cuando tenga programado un viaje a Estados Unidos debe tener en cuenta que de acuerdo con la ley establecida por ese país el transporte de materiales peligrosos a bordo de los aviones, en su equipaje o artículo personal está prohibido. Estos son:



- Aerosoles Inflamables:

WD-40, pintura en aerosol, almidón en aerosol, aerosol para cocinar, etc. Esta restricción no aplica para artículos de tocador (lociones, desodorantes, talco en aerosol para pies, etc)



- Tanques:De aire o presurizados (incluyen buceo y scuba)



- Bebidas alcohólicas:

De más de 140 pruebas o con más del 70% de alcohol en volumen (ej: absenta).



- Artículos para niños:

Implementos de seguridad como, kit a prueba de agua, juegos de niños que puedan contener baterias de litio, aerosoles, encendedores, oxígeno comprimido.



- Equipo motorizado:

De combustible residual (motosierras, generadores, podadoras, etc)



- Fuegos artificiales:

Petardos, cohetes de botella, corchetes y bengalas.



- Combustibles:

Inflamables y líquidos, incluyendo contenedores y equipos con combustible residual.



- Oxígeno:

Oxígeno médico y oxígeno recreativo (comprimido o líquido)Pinturas:

Solventes o inflamables incluyen diluyentes, trementina, MEK (Metil Etil Cetona), alcohol desnaturalizado, acetona, resinas, lacas, barnices e inflamables.



- Repelente:

De animales de más de 118 ml (4 onzas líquidas), spray para osos y repelente para animales.



- MacBook Pro:

Si tienes un MacBook Pro de 15 pulgadas que haya sido fabricado entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, es mejor que lo dejes en tu casa. El recalentamiento de la batería puede ser peligroso en el viaje.



- Otros artículos:

Señales de bengalas y luces de carretera y mochila de rescate avalancha, autoinflable.

Otros artículos restringidos:

En general, en el portal de Avianca recuerdan que hay otra serie de artículos restringidos como:



- Armas de fuego de cualquier tamaño:

Armas de juguete, munición de cualquier tipo, pistolas de pólvora, pistolas de aire comprimido o réplicas de armas.



- Artefactos pirotécnicos:

Dinamita, bengalas, cápsulas explosivas, encendedores para cigarrillos, explosivos de cualquier tipo, lanzallamas, granadas de mano o de cualquier tipo.



- Elementos metálicos con punta:

Destornilladores, sacacorchos llaves mecánicas o alicates, tijeras metálicas con punta afilada y tubos.



- Barras:

Bates de béisbol o de cricket, bolillos, elementos para artes marciales, palos de jockey, palos de golf o palos de esquí.



- Elementos cortopunzantes:

Cajas con puntas o lados cortantes, cortaúñas, cuchillas o navajas de afeitar, cuchillos de cualquier tipo y longitud, dagas, espadas, hachas.



