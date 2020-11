Adelantan prima en noviembre a empleados de Gobierno Central

Con el objetivo adelantarse a las compras navideñas y prevenir aglomeraciones, el presidente Iván Duque confirmó que este 21 de noviembre se llevará a cabo el tercer día sin IVA en el país. Asimismo, anunció que se adelantará la prima de fin de año en el gobierno nacional central para la última quincena del mes en curso.



“Son medias para madrugarle a la navidad y al mismo tiempo darle impulso a la economía de Colombia y a la generación de empleo apoyando a la micro, mediana y gran empresa”, dijo.

Así las cosas, el tercer día sin IVA será el sábado 21 de noviembre y tendrá las características de las jornadas anteriores por lo que estarán exentos del impuesto vestuario, juguetes, útiles escolares, electrodomésticos, insumos agrícolas, computadores y equipos de computación.



No obstante, el Jefe de Estado advirtió que de lo aprendido en las jornadas pasadas y para que no haya aglomeraciones, este 21 de noviembre la venta presencial de electrodomésticos no se realizará presencialmente y se adelantará virtualmente.



“También hemos visto que para que unas familias puedan madrugarle a la navidad necesitan que nosotros adelantemos algunos de los pagos y por eso estaremos emitiendo una circular presidencial antes de terminar esta semana para que entre el 15 y el 30 de noviembre adelantemos el pago de la prima en el sector público del gobierno central”, anunció Duque.



Y agregó que aparte del 21 de noviembre, donde están el día sin IVA, la idea es apuntar a que haya esos ingresos para el ‘Black Friday’, que va del 27 al 30 de noviembre. “El beneficio del adelanto de la prima beneficia a 1,2 millones de personas y estamos hablando de 1,4 billones de pesos que van a entrar al bolsillo de las familias colombianas”, agregó.



Finalmente, el mandatario recalcó el mensaje de comprar productos locales, “que este anticipo de la navidad nos permita comprar colombiano, porque estamos así apoyado a la empresa de nuestro país y estimulando el empleo”, puntualizó.



Portafolio.co