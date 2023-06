Son miles los conductores que a diario son sancionados por las autoridades de tránsito tras ser sorprendidos cometiendo algún tipo de infracción; esto provoca una serie de malestares en los propietarios de carros que deben pagar importantes sumas de dinero para quedar a Paz y salvo con los organismos de movilidad.



Algunos conductores prefieren evitar mayores sanciones y deciden pagar estos comparendos en las fechas de ‘prontopago’. Sin embargo, muchos de ellos no realizan este trámite y se dejan ‘colgar’ con el pago de las multas que generan intereses y pueden desembocar en un embargo si no se logra el Paz y salvo.

¿Cómo funcionan los acuerdos de pago para comparendos de tránsito?



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, una persona que esté pendiente del pago de una multa de tránsito y que no tiene el dinero completo para realizar el trámite, tiene la posibilidad de acogerse a un acuerdo de pago para ir cancelando la deuda de manera paulatina, a través de cuotas.

Comparendo por movilidad en Medellín Foto: Alcaldía

Sin embargo, son varios los requisitos que deben cumplir el conductor o propietarios de carros para acogerse a esta herramienta ofrecida por el distrito.



De acuerdo con información oficial del organismo de movilidad, la deuda debe ser superior a 24,65 UVT ($1.045.455 para la vigencia 2023). Ese valor incluye el capital y los intereses del comparendo. Además, el valor de la primera cuota no puede ser inferior al 40% de la deuda o 9,86 UVT ($418.182 para el periodo 2023). Las siguientes cuotas deben ser de $209.091 o más.



Tenga en cuenta que el plazo máximo de financiación de la multa es de 60 meses, es decir, 5 años, y la cantidad mínima de cuotas para suscribirse a este acuerdo de pago es de tres.



Por otro lado, “para acuerdos de pago de más de 12 cuotas, debe presentar una garantía que respalde la deuda, es decir, un bien o inmueble, una garantía bancaria, una prenda o hipoteca, una fiducia, una garantía personal (codeudor que respalda la deuda) o, como última opción, una póliza de una aseguradora”, explica la Secretaría Distrital de Movilidad en su página web.



No obstante, el deudor o codeudor no podrá solicitar este recurso de financiación, si el comparendo en mora está en un proceso de impugnación, debe resolverse primero este trámite. Además, el comparendo a incluir en el acuerdo de pago debe estar en firme, es decir, que debe existir una resolución por cada multa que deje en firme la imposición.

Comparendos por estar mal estacionados Foto: Archivo El TIEMPO

El organismo de movilidad le recuerda a los ciudadanos que no pueden solicitar un acuerdo de pago si tiene otra facilidad de este tipo incumplida. Tampoco se puede acoger a este beneficio un menor de edad.

Documentos para realizar el trámite en la Secretaría Distrital de Movilidad



• Formulario de solicitud para la radicación del acuerdo de pago por comparendos en mora.



• Cédula de Ciudadanía o contraseña original y fotocopia del deudor, codeudor, o tercero que solicite el acuerdo de pago.



• Cédula de extranjería del deudor, codeudor, o tercero (debidamente autorizado), en caso de ser ciudadano extranjero.



• Certificación del estado de la cédula en caso de que se encuentre en trámite.



• Garantía que respalde la deuda: solo para acuerdos de más de 12 cuotas.



• Copia del último recibo de servicio público: agua, luz o gas de la residencia donde se encuentra inscrito el deudor.



• Certificación laboral: menor a 30 días.



• Certificación bancaria: menor a 30 días.



• Declaración de renta del último año: solo para independientes.



• Pagaré: lo consigues en la Secretaría Distrital de Movilidad.

Trámite para lograr un acuerdo de pago Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Tenga en cuenta que puede acogerse a este beneficio de la Secretaría Distrital de Movilidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos y documentos anteriormente mencionados.



Sin embargo, si usted incumple el acuerdo de pago pactado, primero recibirá una notificación invitándolo a pagar, pero si pasan 90 días sin pagar la cuota, se declara el incumplimiento en el proceso y se da inicio al cobro coactivo.



Además, el ciudadano será reportado a los operadores de información financiera y no tendrá la posibilidad de volver a financiar el comparendo, deberá pagarlo en su totalidad, junto con los intereses para estar a Paz y salvo.

