En los últimos meses se ha estado debatiendo sobre la reforma pensional en el país y muchas personas se encuentran preocupadas por el panorama que esto traería con respecto al tiempo y edad para llegar a pensionarse en Colombia, mucho más ahora que el documento ya fue radicado en el Congreso.



No obstante, en el proyecto, la edad de pensión no hará parte del debate, lo que significa que no habrá modificaciones en este aspecto, como sí en lo relacionado a cobertura, inequidad en los subsidios del régimen público, sostenibilidad financiera y suficiencia de la mensualidad.

¿A qué edad se pensionan los hombres y mujeres en Colombia?

Según la Ley 100 del Sistema general de pensiones, en su artículo 33, que aumentó dos años la edad de jubilación en el 2014, menciona que un ciudadano hombre deberá cumplir 1.330 semanas de trabajo y haber cumplido 62 años para poder acceder a su derecho a la pensión.



Por otra parte, en el caso de las mujeres el artículo establece que deben cumplir y cotizar las mismas semanas laboradas, pero la edad para ellas es de 57 años, generando de alguna forma inequidad, por el hecho de que las ciudadanas deben cumplir el mismo tiempo de semanas cotizadas, en cinco años menos que los hombres.



En 2022, el especialista en derecho constitucional Diego Andrés López Suárez, presentó una demanda ante la Corte Constitucional, en la que solicita que el tiempo de cotización para las mujeres sea de 1000 semanas, requisito expuesto hasta el 2014 en el artículo 33 de la Ley 100; así como también solicita que el Congreso regule este tema para que haya una equidad entre hombres y mujeres en materia pensional.

Los requisitos se aplican a los dos regímenes del sistema general de pensiones. Foto: iStock

El artículo 33 de la Ley menciona que para pensionarse también se tendrá en cuenta:



a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media (RPM)).



b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados.



c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de esta ley.



d) El número de semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.



Según cifras presentadas en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez en Colombia en el 2022, la estimación de vida de los hombres en el país es de 73,8 años y la de las mujeres de 80,1. Es decir, el promedio de vida de los colombianos es de 76,9 años y se espera que aumente hasta los 80 en los próximos 30 años.



Por otra parte, como lo reseña ‘Bloomberg News’, los colombianos no alcanzan a disfrutar su vida plenamente, luego de pensionarse. Este ranking ubica a Colombia como el segundo entre los países con menor vida saludable de jubilación en el mundo.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

