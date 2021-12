Estamos a horas de culminar el 2021 y el 2022 inicia precisamente con un fin de semana, por lo que muchas familias planean aprovechar estas fechas para viajar.



Este es el primer festivo para viajar, descansar y disfrutar en familia y le contamos cómo aprovechar esta temporada sin afectar demasiado las finanzas personales y familiares.

Gastos fijos antes que viaje

Es importante que, antes de realizar cualquier plan o cualquier pago, analice sus finanzas y tenga plena seguridad de que un viaje no afectará directamente sus finanzas personales.



Además, tener en cuenta con qué capital cuenta para el paseo. Con esta elegirá de manera responsable el destino y el tipo de travesía que llevará a cabo junto con su familia.



Si no es mucho el dinero que puede destinar a este fin, hay planes cercanos a su hogar en los que podría vivir de igual manera momentos inolvidables y no se saldría del presupuesto.

Internet es una herramienta muy útil

Teniendo ya definido el lugar al que irá, la mejor opción es buscar las promociones y las opciones de la economía colaborativa en internet, como es el caso de Airbnb.



Es importante estar revisando constantemente aplicaciones como Skyscanner, Viator, Despegar, Booking, entre otras, con el fin de mantenerse informados correctamente con respecto a los precios de estadía y transporte, que suelen ser los más extensos.

Seguir cuentas de personas y leer a blogueros que se dediquen a viajar puede servir de punto de partida para planear los gastos del paseo, ya que ellos ya han estado en varias partes con un presupuesto cómodo y pueden dar tips de utilidad.

Hoteles y vuelos, lo más caro

La estadía es uno de los aspectos más costosos a la hora de viajar, por lo que debe procurar hospedarse en hoteles que incluyan el desayuno y que estén ubicados en zonas no tan turísticas, ya que son las más costosas.



También puede valerse de casas de familiares o amigos, si le es posible.



Con respecto a los vuelos, ir a lugares que no sean de alta demanda es mucho más barato, e incluso viajar por carretera suele serlo también. Analice cuál es la mejor opción con respecto a los costos del viaje.

Revisar las políticas de equipaje

Es importante que las personas, antes de comprar un tiquete, sobre todo en una aerolínea de bajo costo, lean detalladamente las políticas de equipaje, porque éstas solo permiten viajar con un morral y si se quiere llevar más maletas, entonces el vuelo saldrá más caro.

Plan de ahorro o crédito

A la hora de hacer cualquier inversión, es más seguro llevar a cabo un plan de ahorro -ojalá a través del ahorro programado que ofrecen las entidades financieras, con el que habrá ganado una rentabilidad- en vez de sacar un crédito.



Sin embargo, si el ahorro no es suficiente o no dispone de él, puede acudir a otro medio de financiación como el crédito, buscando tasas de interés bajas, siempre ajustándose a lo que puede o no puede pagar a corto plazo.

¡Ojo con la tarjeta de crédito!

Debe usar la tarjeta de crédito moderadamente y pagar lo adeudado en menos de 6 meses, ya que la tasa de interés siempre será más elevada; la tarjeta de crédito no es un dinero extra, sino un crédito costoso.

Tasas de cambio

En el caso de quienes viajan al exterior, deben estar muy atentos a las tasas de cambio a nivel mundial, pero principalmente de la moneda oficial del destino de viaje.



Si el precio de las monedas es alto, el viaje le resultara mucho más costoso.

