Uno de los grandes problemas de los jóvenes y algunos adultos, es que no saben cómo manejar el dinero y muchas veces, cuando les pagan el sueldo, a mitad de mes ya se les ha acabado todo.

“Uno de los errores más frecuentes que comenten los jóvenes a la hora de manejar las finanzas es que la mayoría de ellos no tiene objetivos claros y no han hecho una planeación financiera, por lo que no visualizan su vida a largo plazo”, le comentó Clara Inés Guzmaz, líder del programa de educación financiera de Old Mutual Colombia al diario ‘La República”.



Además, agregó: “tienen déficit en el ahorro, muy pocos tienen este hábito y cuando lo hacen sus objetivos son a corto plazo para suplir sus necesidades más inmediatas como comprar un carro o hacer un viaje, entre otras”.



Aunque esto le puede pasar a cualquiera, los jóvenes corren más riesgo de que esto les suceda por su falta de experiencia. En este sentido, BBVA Bacomer ha identificado cinco errores comunes que se suelen cometer a la hora de manejar el dinero.

Uno de los grandes problemas de las personas es que sienten la necesidad de comprar una gran cantidad de cosas y no miden sus gastos. Foto: iStock

Errores comunes

1. Gastar más dinero del que se tiene. Uno de los grandes problemas de las personas es que sienten la necesidad de comprar una gran cantidad de cosas y por esta razón terminan gastando todo su dinero, e incluso, gastando de más con la tarjeta de crédito.



2. No tener un presupuesto. Para tener el control de sus finanzas, es necesario hacer un documento en el que se tenga en cuenta cuánto dinero se ha gastado y cuánto dinero se destina a cada cosa.



3. No ahorrar para un futuro. Los jóvenes poco piensan en su vejez y por eso no ahorran lo suficiente. Además, tener dinero guardado no solo le ayuda en un futuro, sino también en casos de emergencias.



4. Acumular deudas en la tarjeta de crédito. Es muy importante para su historial crediticio que pague sus deudas a tiempo, pues esto lo puede perjudicar en un futuro cuando necesite un préstamo o crédito en el banco.



5. Olvidarse de los pequeños gastos o gastos hormiga. Siempre hay que tener presente los pequeños gastos, pues aunque en el momento no significan mucho a gran escala si hacen la diferencia.

