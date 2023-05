Quizás usted no lo sepa o no lo recuerde, pero ese impuesto que paga cada vez que hace una transacción financiera desde su cuenta de ahorros, que no esté exenta de ese gravamen, o de la cuenta corriente y que supere los 14'844. 000 mensuales este 2023, está vigente desde hace 25 años. Su origen se remonta a finales de la década de los años 90, cuando el gobierno del momento, en medio de una aguda crisis financiera y económica lo implementó, precisamente, para recaudar recursos para enfrentar dichas dificultades.



(Lea también: Inflación negativa: lo que dijo Petro y el trino eliminado por la Presidencia)

El gravamen inició siendo solo de 2 pesos por cada 1.000 (2 X 1.000) de la transacción (retiro, pago, traslado) que la entidad financiera le 'retenía' a las personas, para luego trasladárselos a la Nación, cuando esta realizaba una operación desde una cuenta que no estuviera exenta del gravamen, pero solo dos años después, el impuesto se elevó a 4 pesos por cada 1.000 de la transacción efectuada (4 X 1.000).



Aun cuando el pago de impuestos es una obligación de todo ciudadano, en momentos de dificultades económicas siembre es bueno buscan alternativas que le permitan ahorrar algunos pesos haciendo más eficiente el manejo de los recursos del hogar.



Según expertos en finanzas personales de la plataforma Rappi, a través de unos sencillos pasos usted puede identificar qué producto financiero está marcado como exento del 4 x 1.000



(Le puede interesar, además: Productos colombianos que están conquistando el paladar de todo el mundo)

1. ¿Cuenta de ahorros o depósito de bajo monto?

El primer consejo es informarse bien sobre sus productos financieros. Según el programa estatal Banca de las Oportunidades, en la actualidad 34,2 millones de colombianos tienen al menos un producto financiero, lo que equivale al 91,8 por ciento de la población. Entre los productos financieros, los depósitos son los más utilizados por los colombianos: 90,6 por ciento tiene al menos uno.



Sin embargo, en muchos casos los usuarios no saben si el producto financiero en el que tienen su dinero es una cuenta de ahorros o un depósito de bajo monto. Las diferencias entre ambos son cada vez menores, en la actualidad, por ejemplo, los depósitos de bajo monto tienen tarjeta débito e, incluso, algunos ofrecen rentabilidad, como es el caso de la RappiCuenta que paga el 7 % efectivo anual.



Recuerde que en el depósito de bajo monto puede ingresar/mover hasta 8,9 de pesos millones al mes, de los cuales 2,7 millones están exentos del 4 x 1000. En la cuenta de ahorros puede marcar una cuenta como exenta de ese gravamen. En ese caso, no lo paga a menos de que mueva al mes más de 14,8 millones.

2. Atento a los topes de su cuenta o depósito



Una vez tenga claro si tiene sus fondos en una cuenta de ahorros o en un depósito de bajo monto, es clave que se informe sobre sus topes transaccionales, es decir la cantidad de dinero que puede mover utilizando este producto. Según lo dispuesto por las normas vigentes, los depósitos de bajo monto tienen topes transaccionales de ocho salarios mínimos al mes.



Pero si necesita mover más de esa cantidad de dinero al mes, lo mejor es que abra una cuenta de ahorros en la que el tope exento es más elevado. “Teniendo en cuenta este factor, en el caso de la RappiCuenta creamos la posibilidad de que las personas pudieran pasarse de depósito de bajo monto a cuenta de ahorros desde la misma app”, afirma Gabriel Migowski, CEO de RappiPay.



Ahora, si definitivamente no necesita mover más de 8,9 millones de pesos, la clave para no pagar más 4 x 1000 está en otro tope: al mes, usted podrá mover hasta 65 UVT -Unidad de Valor Tributario-, es decir 2'756.780 pesos, sin tener que incurrir en el pago de este gravamen. Si excede este monto, tendrá que pagarlo.

3. Marque su cuenta de ahorros como exenta del 4 x1 000

En caso de tener sus ahorros en una cuenta de ahorros, lo que debe hacer es comunicarse con su entidad financiera y solicitarle que marque su cuenta como exenta del 4 x 1000. Cada usuario tiene derecho a marcar una cuenta de ahorros como exenta.



Una vez su cuenta esté marcada como exenta del gravemen podrá realizar transacciones hasta por 14'844.200 pesos mensuales, sin importar el monto de cada una de sus transacciones, no tendrá que pagar este gravamen y podrá ver cómo sus ahorros crecen - siempre que su cuenta le ofrezca una rentabilidad significativa.



“La rentabilidad ha sido un tema clave para nosotros y, gracias a ello, a poco más de un mes de haber presentado la nueva RappiCuenta, el balance es positivo. Más de 100.000 usuarios han abierto la nueva cuenta y se han beneficiado con una rentabilidad del 7 por ciento, comenta Gabriel Migowski.