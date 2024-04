4 cosas que hace comúnmente y podrían dañar su historial crediticio

existen algunas prácticas que están afectando su historial crediticio. Varias de ellas son muy comunes y pueden implicarle problemas a largo plazo. Administrar correctamente el dinero no siempre es fácil. Constantemente se habla de malas prácticas como los gastos hormiga que, prácticamente sin darnos cuenta, terminan mermando nuestros ingresos. Pero, quizá no sabía quey pueden implicarle problemas a largo plazo.

Considere que el historial crediticio es importante sobre todo para su vida en el futuro. Si no tiene una buena calificación, y algún día llega a necesitar un préstamo, este probablemente le será negado. Pero no solo eso, seguramente tendrá que pagar mayores tasas de interés en productos como las tarjetas de crédito.

Ted Rossmsn, analista senior de la empresa Bankrate.com, dijo en una entrevista al medio Fox Business que el puntaje crediticio también afecta otros aspectos como el pago de hipotecas y los préstamos para automóvil. Por esa razón es que vale la pena mantener este número lo más sano posible. El reto es que hay prácticas muy comunes que llegan a realizarse y afectan este historial prácticamente sin darse cuenta. Estos son cuatro ejemplos:

Pedir un préstamo conjunto

decide firmar por un préstamo en conjunto, esto puede ser un error a largo plazo, ya que se adquiere un compromiso legal considerable, debido a que usted En ocasiones, por ayudar a otro,ya que se adquiere un compromiso legal considerable, debido a que usted estará obligado a devolver ese dinero.

Tanto su dinero como su puntaje crediticio se verá afectado si la persona con la que adquiere este préstamo no se hace cargo de sus obligaciones, así que piénselo bien.

Solicitar muchas tarjetas o créditos en poco tiempo

Incluso si cuenta con los recursos y está dispuesto a pagar, si de pronto solicita varias tarjetas de crédito nuevas, esto podría afectar su historial. El experto sugiere solicitar créditos únicamente una vez cada seis meses.

Asimismo, si solicita un préstamo y este le es negado, no vuelva a intentar pedirlo rápidamente, ya que es muy probable que obtenga dos rechazos y que ello afecte su historial crediticio.

No conocer las fechas de sus estados de cuenta

Es imprescindible que ponga atención a los detalles de sus productos financieros. Por ejemplo, cuándo es su fecha de corte y cuándo es su fecha de pago. Si no las tiene claras, es muy fácil que llegue al momento de vencimiento y termine pagando intereses.

Además de que lo anterior implicará que destine una mayor cantidad de dinero para pagar una deuda que quizá adquirió prácticamente por error, si tiene un retraso de más de treinta días, su puntaje crediticio se verá disminuido de manera significativa.

No pagar a tiempo

Esto podría parecerle una obviedad, si no paga a tiempo las deudas que tiene su historial crediticio se ver afectado. Pero lo que no todos saben es que no únicamente tiene que ver con las tarjetas de crédito y los préstamos bancarios. Las cuentas de servicios públicos y otro tipo de productos como la factura de su celular también podrían afectar su historial.

Por ello es que vale la pena que genere recordatorios o pagos automáticos para no tener que preocuparse por estas obligaciones. Aunque, es importante que periódicamente ponga atención a sus estados de cuenta para poder detectar a tiempo cualquier tipo de cargo no reconocido.