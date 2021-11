¡Llegaron las vacaciones! 13 consejos para ahorrar y disfrutar al máximo

La temporada de vacaciones de fin de año llegó y miles de personas se alista para disfrutar de una merecida salida y descanso, luego de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus de los últimos dos años. Sin embargo, nunca sobran los consejos y recomendaciones de los expertos no solo para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, incluidas sus tarjetas de crédito, sino también a la hora de organizar los desplazamientos hacia el destino escogido.



Planificar con anticipación y construir un presupuesto teniendo en cuenta los imprevistos al momento de viajar, es clave para evitar los dolores de cabeza después de vacaciones y debe ser el punto de partida si entre sus planes y los de su familia están aprovechar al máximo esta temporada de fin de año.



No solo debe tener en cuenta el presupuesto que se tiene para estas vacaciones, también, el destino, las reservas hoteleras, la alimentación y el medio de transporte que utilizará para llegar al sitio escogido. Recuerde que por ser temporada alta el tráfico de pasajeros será alto y los aeropuertos estarán más congestionados, al igual que la mayoría de las vías del país.



Para un disfrute de estas vacaciones y un retorno a casa tranquilo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Antes del viaje

Según Alicia Soacha, Head de Consultoría de DataCrédito Experian, todo proceso de planeación financiero para un viaje toma un tiempo y requiere organización para no generar impactos negativos en las finanzas personales después de la época de descanso. Por esto, recomienda seguir estos consejos:



1. Planificación anticipada: para tener unas vacaciones viables financieramente siempre es buena idea planificarlas con tiempo, pues esto permitirá identificar y asegurar buenas ofertas cuando estas se presenten. Además, considerar la opción de viajar en temporada baja y encontrar un destino menos congestionado, ayudará debido a que se encuentran mejores tarifas en vuelos y hoteles que normalmente son los rubros que mayor presupuesto tienen.



2. Construir presupuesto: una buena manera de planificar las vacaciones soñadas, es construir un presupuesto para hacer que el dinero rinda de una mejor manera. Considere en su presupuesto de viaje, además de rubros obvios como transporte para llegar y desplazarse al interior del destino, hotel o alimentación identifique el costo de visitar las principales atracciones, el costo de permisos de ingreso al país, souvenirs entre otros.



3. Considerar imprevistos: es aconsejable, una vez elaborado el presupuesto, considerar imprevistos y destinar una línea del presupuesto a estos, por lo menos de un 20 por ciento, así como revisar si los planes de salud actuales o sus tarjetas de crédito pueden cubrirlo este tipo de eventualidades. En caso de tener que usar la tarjeta de crédito, difiérala inicialmente a un tiempo prudente, 6-12 meses, para no comprometer el flujo de caja, sin embargo, en la primera oportunidad que tenga prepague la eventualidad.



4. Comparar viajes: revise las desviaciones que tuvo su ultimo presupuesto a la hora de tomar vacaciones, le dará idea de rubros a considerar. Por ejemplo, en el segundo trimestre de este año, el rubro en el que más gastaron los viajeros fue el de alimentos y bebidas con un valor de 32.766 pesos por día, seguido por el rubro de alojamiento con 20.757. Además, consultar páginas que permitan hacer comparaciones de precios de acuerdo a la temporada o el tipo de servicio al que va a acceder.

Uso de tarjetas de crédito

Aunque no es recomendable hacer un uso desmedido de las tarjetas de crédito para cubrir los gastos de las vacaciones, contar con este medio de pago, para cubrir emergencias e imprevisto, siempre será de gran ayuda. No obstante, siempre es aconsejable mantener el control del gasto con dichos plásticos, pues no se puede perder de vista que el diferir los gastos de las tarjetas a más de una cuota generan el pago de intereses, por lo general, los más altos del mercado.



Según Luis Fernando Gómez Falla, Vicepresidente de Banca Personas y Pequeñas Empresas del Banco Popular, filial del Grupo Aval, el presupuesto para viajes es uno de los más importantes para las familias colombianas y por eso es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para sacar el mayor provecho de sus tarjetas de crédito:



1. Revise la compatibilidad de sus tarjetas en las redes de cajeros internacionales: Los expertos recomiendan antes de viajar, revisar la compatibilidad de sus tarjetas para retiros o avances en el exterior: Red PLUS para VISA y la red Cirrus para Mastercard y Maestro.



2. Valide las asistencias incluidas con su tarjeta de crédito: muchas veces los tarjetahabientes no saben que tienen derecho a una serie de coberturas y asistencias que les facilitan la vida, y que en ocasiones incluyen asistencias cuando se viaja. Estas pueden ser una gran manera de reducir cualquier gasto inesperado. Entre la pérdida de equipaje, gastos médicos por accidente, conexiones aéreas perdidas, extravío de documento, entre otras, viajar puede presentar muchos imprevistos, que estos productos financieros le pueden ayudar a solucionar.



3. Enliste los gastos que hará con tarjeta y con efectivo: en otros países la mayoría de los establecimientos de comercio por lo general reciben tarjetas como medio de pago. Por esto es necesario llevar un control de los gastos que se realicen con efectivo, tarjetas débito y crédito para que sepa exactamente con cuánto dinero cuenta para el viaje y así pueda cumplir con dichas obligaciones en el futuro.



4. Tarjetas de crédito, un pasaporte para compras en cualquier lugar: miles de comercios alrededor del mundo aceptan tarjetas de crédito como método de pago, evitando así el uso del efectivo, especialmente en tiempos de pandemia. En la mayoría de los casos, la transacción se registra en el valor de la moneda local del país en donde fue expedida la tarjeta, en la mayoría de los casos.



5. Aproveche los beneficios por usar su tarjeta: algunas entidades bancarias cuentan con tarjetas de crédito con planes para viajeros frecuentes que le ofrecen beneficios aplicables al momento de viajar. Su principal característica es ofrecer la posibilidad de acumular millas o puntos por cada consumo. En este sentido tarjetas como la Visa ConnectMiles se suman a ese propósito siendo la única tarjeta de crédito de marca compartida en Colombia, y que le permite acumular millas a los clientes para viajar a los destinos nacionales e internacionales que tiene la aerolínea panameña.



6. Avísele a su banco emisor antes de viajar: según Gómez Falla, el trámite de activación de la tarjeta para efectuar transacciones en el exterior ya no es necesario en algunos bancos, pero no está de más averiguar si es necesario hacerlo. Además, es importante que lleve a la mano los números y canales de contacto de su entidad financiera en caso de requerir nuevos servicios y asistencias.

Al momento de volar

Si entre sus planes y los de su familia está planeado realizar un viaje que requiere de transporte aéreo, tenga en cuenta que, por ser esta una temporada alta, será común encontrar los aeropuertos con gran congestión y alta demanda de tiquetes aéreos, que pueden variar un poco el costo de algunos itinerarios.



“Hemos iniciado la ejecución de planes de robustecimiento en todos nuestros puntos de contacto para asegurarnos de entregar una experiencia cómoda, buena onda y sin complicaciones a los miles de viajeros que transportaremos durante Navidad y Fin de Año”, señala Juan Sebastián Molano, gerente de Comunicaciones de Wingo, compañía que recomienda anticiparse a dichas congestiones para evitar contratiempos en estas vacaciones.



1. Sin filas todo es más rápido: para nadie es secreto que fin de año es sinónimo de filas en los aeropuertos por la alta afluencia de viajeros. Por lo tanto, se pronostica también un aumento en los tiempos de espera que pueden causar inconvenientes si no se llega con suficiente antelación.



No obstante, hay opciones que pueden hacer el pre-viaje más sencillo, con el servicio de Fila rápida de Wingo, se dará acceso al pasajero a una fila preferencial en el módulo de atención del aeropuerto para documentar el equipaje o realizar el check-in sin necesidad de largas esperas.



2. Organiza un viaje flexible: tener la opción de cambios en tiquetes sin pagar penalidades es muy valorado por los viajeros. Por eso, ante algún imprevisto, los pasajeros podrán realizar los cambios que necesiten sin gastos imprevistos, lo que permite organizar el vuelo de fin de año con mayor tranquilidad.



Entendiendo las necesidades de los viajeros, y los cambios que se puedan presentar en sus planes de vuelo, los tiquetes de esta compañía incluyen un cambio sin el cobro de penalidad. Además, con el servicio adicional de Wingo Flex, los viajeros pueden hacer modificaciones de fecha, vuelo o ruta de la reserva hasta 24 horas antes del viaje, las veces que sean necesarias, esto durante un año desde la emisión del tiquete.



3. Sin escalas y sin dolores de cabeza: está claro que hacer turismo es una experiencia muy distinta a dos años atrás, en especial yendo al exterior. Mayores requisitos y documentación hacen que los viajeros deban estar más precavidos; y en caso de que cuenten con escala, es aún más dispendioso pues es necesario cumplir con requerimientos de ingreso según cada país. La aerolínea minimiza este problema ya que los pasajeros vuelan directo a su destino y a través de su página web pueden validar los requisitos solicitados.



