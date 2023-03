En un documento de ocho páginas, el expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, dio a conocer sus preocupaciones sobre las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de infraestructura.

A su juicio, la actual administración no ha mostrado un compromiso claro con la construcción de infraestructura, y en especial con el sistema de concesiones que permite la modernización de la red de transporte que tiene el país.



“(El Gobierno) ha hecho anuncios dañinos, contradictorios y ha tomado algunas decisiones que han sembrado de incertidumbre al sector. Existe, por lo tanto, el riesgo de que se estanque la adjudicación de nuevos contratos de las obras que necesitan el crecimiento y el progreso del país”, manifiesta Gaviria. Al tiempo, señala que no se ha firmado ningún contrato de asociación público-privada (APP).



Uno de los puntos que más le generan inquietud es la decisión del jefe de Estado de congelar el precio de los peajes este año. Para el expresidente, esto crea desconcierto y temor en los inversionistas. “Aunque, por lo pronto, el Gobierno se ha comprometido a que transferencias fiscales compensarán las pérdidas que tengan los concesionarios en este año –cercanas a $ 1 billón–, no se conoce la política de peajes para los años siguientes, cuando la situación fiscal será menos holgada que en la actualidad”, indica.



(En contexto: Peaje Papiros no cobrará a vehículos categoría 1 y 2 desde el primero de abril)

“No es un secreto que el Presidente no es amigo de la participación privada, (...) y que en sus distintas iniciativas revela un innegable sesgo estatista y contra la inversión extranjera. FACEBOOK

TWITTER

Además, afirma que, si el próximo año no hay un alza en los peajes que sea equivalente a lo que suma la inflación de 2022 y 2023, habrá “una pérdida en valor presente” que puede llegar al 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB). “Ojalá olviden los comentarios de que en Colombia hay más peajes que en México y Brasil. Esa aseveración no tiene en cuenta que aquí hay que atravesar tres cordilleras de los Andes”, dice Gaviria.



Sobre los anuncios que se han hecho frente a un posible cobro de valorización para compensar los peajes, el jefe de los liberales afirma que estos son confusos y que es “algo que no está contemplado en los contratos vigentes y que cuenta con numerosos obstáculos constitucionales, legales, financieros y prácticos”.



Otra preocupación que comparte se relaciona con la política de construir infraestructura lineal, productiva y social por medio de concesiones, la cual –cuestiona– no es claro si el Gobierno piensa mantener.



“No es un secreto que el Presidente no es amigo de la participación privada, sobre todo, de la extranjera, y que en sus distintas iniciativas revela un innegable sesgo estatista y contra la inversión extranjera”, asegura.



Opina que las decisiones y propuestas que tiene el Ejecutivo en ese sentido en el Plan de Desarrollo tienen poco peso y, en lo que tiene que ver con adjudicación de nuevos contratos y ejecución de los actuales, son insustanciales y confusas.



(Le puede interesar: En riesgo $ 5.2 billones para obras públicas que están en fiducias: Contraloría)

“A raíz de todo esto existe desánimo y desconcierto entre los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Sin reglas de juego claras, sin seguridad jurídica y sin certeza sobre la continuación de los planes en marcha, se prevé una fuerte reducción de la inversión en infraestructura. El resultado será el estancamiento económico y la frustración de numerosos proyectos de crecimiento y modernización del país, problema que se extiende a muchos otros sectores, lo cual puede afectar el crecimiento de nuestra economía”, enfatiza el expresidente.

También se refiere a la exploración de pozos de gas y petróleo, de la que “nos han llenado de dudas y amenazas”. En especial, resalta las decisiones para impedir la explotación del cobre, el mineral más importante para la transición energética. “Estamos en el último lugar en producción de cobre en Sudamérica. Se han tomado decisiones arbitrarias, ajenas a la voluntad de las comunidades y sin ninguna excusa ambiental”, indica.

Facebook Twitter Linkedin

El jefe del partido Liberal, César Gaviria, dio a conocer sus preocupaciones sobre la política de infraestructura del gobierno Petro. Foto: EL TIEMPO

Para Gaviria, lo anterior es preocupante porque asegura que la infraestructura en el país aún es insuficiente para las necesidades de transporte que se tienen. “Nos caracteriza una geografía compleja y abrupta, dividida por tres cordilleras, donde, además, sus mayores centros urbanos están alejados entre sí y distantes de los puertos”, expone.

​

Por eso, en el documento indica como necesario avanzar en la construcción de cientos de kilómetros de doble calzada, sin descuidar la expansión y el mantenimiento de vías secundarias y terciarias. Asimismo, ampliar aeropuertos e impulsar la modernización y el crecimiento de los puertos.



También asegura que es necesario “repensar la construcción de infraestructura social como cárceles y estadios mediante esquemas de asociaciones público-privadas. Por último, emprender la estructuración de proyectos férreos cuando sea apropiado hacerlo”.



Teniendo como antesala este panorama, el expresidente Gaviria hace énfasis en los avances de infraestructura que se han logrado en Colombia desde los años 90. Esa transformación, asegura, “jamás se hubiera logrado sin la participación del sector público y privado, en asociaciones exitosas, en particular, sin las concesiones”.



En cuanto a carreteras, destaca el papel de las concesiones en la construcción de más de 2.300 kilómetros de doble calzada en los últimos treinta años. Y dice que, cuando se ejecuten los contratos en marcha, el país tendrá 3.600 kilómetros.



También habla de la multiplicación y modernización de los puertos, que hoy son más de 180 (105 privados).



En materia de aeropuertos, menciona que en el país hay 16 asociaciones público-privadas, las cuales, a través de concesiones, han permitido la modernización de los principales aeropuertos de Colombia, como en los casos de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Pereira, entre otras ciudades.



(Además: Mintransporte pide a Minhacienda que baje de nuevo IVA a tiquetes aéreos)

‘Falta mucho por hacer’



No obstante las notables mejoras que menciona, el jefe de los liberales dice que aún falta mucho por hacer. “La infraestructura del país sigue siendo insuficiente e incompleta. Todavía no es capaz de garantizar la modernización y crecimiento de la economía en los próximos años”, afirma.



En materia de carreteras, expone que no hay dobles calzadas que conecten de forma continua las principales ciudades con puertos del Pacífico y el Atlántico. “No hay doble calzada que una a Bogotá con Cali, Medellín y otras capitales departamentales. Las dobles calzadas tampoco llegan a las fronteras con Venezuela y Ecuador. No se ha logrado aún la tan anhelada conexión Llanos Orientales y el Pacífico, que potencializaría el desarrollo agrícola”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

Vía Valledupar- La Paz. Foto: Invías

Estas obras exigirán buenos proyectos y de la inyección de recursos del presupuesto nacional, al tiempo que la inversión privada deberá atender las grandes obras por medio de concesiones. FACEBOOK

TWITTER

También ve como indispensable ampliar y tener nuevas vías para la entrada y la salida de las principales ciudades, como Bogotá. “Entre tantas otras, no dan espera las obras para construir rápidamente las vías de doble calzada entre Villeta y Guaduas (la salida de Bogotá al valle del Magdalena) y Pasto-Popayán”.



Finalmente, menciona que el desarrollo rural, la integración geográfica y la equidad regional y social exigen miles de kilómetros de vías secundarias y terciarias, algo con lo que, asegura, el Gobierno no ha sido claro. “Estas obras exigirán buenos proyectos y de la inyección de recursos del presupuesto nacional, al tiempo que la inversión privada deberá atender las grandes obras por medio de concesiones”, argumenta.

Frente al transporte aéreo, afirma que muchos aeropuertos “ya se quedaron pequeños ante el rápido crecimiento de la demanda y el dinamismo de las aerolíneas de bajo costo”.

Puntualmente, habla de una ampliación de El Dorado (Bogotá), para que se construya su tercera pista, se dote de mejores equipos y ensanchen sus terminales. En el documento habla de que se construya el nuevo aeropuerto de Cartagena y que se amplíe el de Medellín, así como las terminales aéreas de San Andrés y Cali.



(Lea recomendamos: Gobierno invertirá 30.000 millones de pesos en arreglos de la Vía al Llano)



Además, dice que “el país debe contemplar con seriedad la necesaria expansión de sus puertos marítimos y fluviales con el objeto de apoyar el crecimiento del comercio exterior”.



Al respecto, señala que los canales de acceso de los puertos de Buenaventura y Barranquilla deben ampliarse rápidamente. “Y no se debe descartar la construcción de un nuevo puerto en el Pacífico, que responda a la saturación de la capacidad de Buenaventura”.



De otro lado, Gaviria señala que es necesario apoyar la construcción de ferrocarriles para movilizar carga a lo largo del río Magdalena, desde Neiva hasta los puertos del Caribe.



“Este proyecto ofrece una forma económica de movilizar mercancías entre el centro y la costa Caribe, el cual debe, por medio del desarrollo de un esquema multimodal, conectarse con las carreteras que unen el río con las ciudades situadas en las cordilleras. En esta materia, se requiere con urgencia la licitación y adjudicación del corredor central entre Dorada y Chiriguaná”, se lee en el documento.



A su vez, cuestiona que sean aconsejables “los proyectos de cortar las frágiles selvas del Pacífico y el Darién para construir trenes que conecten puertos del Atlántico y el Pacífico y entre estos y las poblaciones de la frontera con Venezuela”.

Las recomendaciones

Teniendo en cuenta este diagnóstico, para el expresidente es claro que “si el Estado está decidido a dedicar sus escasos recursos a proyectos sociales, subsidios a las poblaciones más pobres y construir las vías terciarias, no tiene más remedio que impulsar las concesiones para desarrollar las grandes obras y tratar de vincular cuanto antes a los capitales de la iniciativa privada nacional e internacional”.



Por eso, dice, debe dar señales claras y anunciar los proyectos prioritarios por hacer en los próximos años.



“La primera señal que necesita el país es que el Gobierno despeje las dudas y anuncie en forma categórica que va a mantener e impulsar el modelo de concesiones para la construcción de infraestructura de transporte. En forma consecuente, debe manifestar que se mantendrán y respetarán las reglas de juego, la estabilidad jurídica y la regulación existente”, sentencia.



(Siga leyendo: Este fin de semana se inicia la operación del corredor férreo Bogotá-Belencito)



Además, asegura que se debe anunciar que se respetarán los contratos vigentes y que los peajes se manejarán según la tradición de los últimos años. Y que “debe quedar claro que en el futuro no se repetirá la medida populista de congelar el valor” de estos.

​

Por último, Gaviria insta a que pronto se dé a conocer el rol que podrá tener la valorización en la financiación de nuevas vías –que serían los únicos casos para los que se podría usar, según expertos– y expedir la reglamentación correspondiente a esta.

REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO