Afiliar a Piso de Protección es obligatorio para contratantes

Andrés Uribe, viceministro de empleo y pensiones, explica que el Piso de Protección Social está dirigido a gente que hoy está completamente desamparada en términos de seguridad social. “Si bien ya hay una cobertura importante del Régimen Subsidiado de Salud, se trata de personas que no están ahorrando para su vejez”, dice.



(Le puede interesar: Gobierno completa cuarto giro del ingreso solidario)

Con el decreto que se expidió, ¿el piso de protección queda reglamentado?



Sí queda reglamentado y empieza a funcionar a partir del primero de febrero. Con la expedición de este decreto Colpensiones, que lo va a operar, inicia la contratación de las redes y los sistemas que necesita para poder hacerlo. Se espera que para la fecha señalada, todo esté listo.



Noticia de contexto: No coma cuento: el Decreto 1174 no crea nuevas formas de contratación)



¿A quiénes cobija este decreto?



A quienes devengan menos de un salario mínimo al mes. Cuando una persona devenga más, ya sea dependiente o independiente, tiene que afiliarse a la seguridad social general. Está previsto en el decreto que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) monitoree para evitar que aquellas personas que teniendo que cotizar al sistema (porque devengan más) artificiosamente quieran habilitarse por el piso de protección. Insisto: esto es para gente que ya hoy tiene unos ingresos por debajo del mínimo mensual.



(Lea también: En Bogotá, desempleados aumentaron más del doble que en todo el país)

El piso de protección cobija a dependientes e independientes que cumplan con el requisito del ingreso FACEBOOK

TWITTER

Para precisar: pueden acceder a este beneficio los informales y dependientes que devenguen menos de un salario mínimo… El piso de protección cobija a dependientes e independientes que cumplan con el requisito del ingreso.



Si es dependiente, ¿cuánto debe aportar el empleador?



Cuando hay un empleador o un contratante, estos asumen el aporte del 15 por ciento en su totalidad. Por ejemplo: si usted me emplea o me contrata y me paga 100 pesos, debe pagarme 100 pesos y poner 15 pesos extra para mi piso de protección social.



¿Pueden verse beneficiadas, por ejemplo, las personas que trabajan en servicio doméstico?



Sí, también, porque tienen un contratante. A partir del primero de febrero el contratante o el empleador, según sea el caso, puede ir a cualquier punto de Colpensiones o redes de bajo valor hacer un trámite muy sencillo para hacer las vinculaciones. Para ellos es obligatorio. Ese trámite también puede hacerse en línea.



¿A cuántas personas esperan llegar?



Se estima que antes de la pandemia teníamos registradas entre 1,5 y 2 millones de personas dependientes e independientes que devengaban menos de un salario mínimo. Ese es un público al que esperamos llegar. Sería una cifra mayor si incluimos a los cuentapropia, para quienes es voluntaria.



¿A través de qué canales puede la gente acceder al Piso de Protección Social?



Colpensiones, como operador, habilitará sus puntos de atención y redes de bajo costo de cobertura nacional, como los corresponsales bancarios. En estos ellos las personas podrán afiliarse y pagar el Piso de Protección Social.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS