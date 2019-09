Grupos étnicos en Colombia atraen a institutos australianos 

Las políticas de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Colombia han sido motivo de interés de organizaciones australianas que defienden los derechos de las comunidades indígenas en ese país. Así lo percibieron Lisa Strelein, directora del Instituto Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (Aiatsis), y Nolan Hunter, director del Kimberley Land Council, organización sin ánimo de lucro que ayuda a las comunidades aborígenes en el Noroeste de Australia, quienes visitaron el país con el fin de realizar un intercambio cultural de las experiencias con estos grupos.



De acuerdo con los visitantes, quienes se reunieron con la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, el caso colombiano enmarcado en la coyuntura del posconflicto es un ejemplo del cual se pueden rescatar el reconocimiento de tierras a grupos indígenas contemplado en el punto de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz. A diferencia de Colombia, según explican los miembros de estas organizaciones, en Australia no existe un proceso de reconocimiento de tierras indígenas, y no hay actualmente ninguna política encaminada al otorgamiento de territorios, además de afirmar que en Australia no existe un reconocimiento constitucional de estas minorías.



Los directores de estas instituciones también destacaron el empeño de grupos como la Organización de Pueblos indígenas del Amazonas, en la preservación de la cultura y la identidad de los grupos étnicos, además de reconocer los esfuerzos institucionales que contemplan el respeto y decretan el carácter especial de estas minorías y su importancia para la tradición patrimonial del país. "No sólo hay reconocimiento de derechos sino también pensamiento crítico acerca de la diversidad nacional, esto es algo que hemos hablado en los últimos años en Australia" afirmo Strelein.

Tanto el Instituto Aiatsis como el Kimberly compartieron también experiencias relacionadas con los foros internacionales de los cuales han sido partícipes, en los que se han expuesto proyectos que demuestran cómo utilizar el conocimiento tradicional indígena y las prácticas con la ciencia occidental para contribuir a mitigar el cambio climático. Estas iniciativas han ayudado a contrarrestar incendios en las sabanas africanas y a elaborar programas de guardabosques indígenas que protegen los ecosistemas. Los expertos destacan que parte de las tradiciones de los grupos indígenas están vinculadas a la defensa de los territorios.



Después de visitar México y Colombia, Strelein y Hunter continúan su recorrido por Perú donde se reunirán con miembros de organizaciones indígenas en ese país.

