Garantizar el éxito de una empresa o de un producto no tiene fórmula. La innovación, la calidad y la funcionalidad son fundamentales, pero hay un aspecto que ha ido ganando terreno y es la experiencia del cliente.



Este último resulta guardando el verdadero diferencial en un mundo competitivo. De acuerdo con Eduardo Lugo, vicepresidente senior para América Latina en Zendesk, “los clientes están buscando tener una conversación con la organización, puede ser a través de un chat, una llamada al call center o por WhatsApp, no quieren que sea frustrante o repetir su caso todas las veces que se comunican”.



Entonces, el objetivo ya no se queda en responder a la solicitud del cliente, sino asegurarle una experiencia satisfactoria.

“Lo que hemos visto en los últimos dos o tres años es que los consumidores están empedrados y deciden cuál es el canal por el que se van a comunicar, como quieren ser atendidos y por qué canal quieren interactuar. Poder ofrecerles múltiples canales de información es valioso”, afirma Gilberto Garza, vicepresidente regional de ventas para América Latina hispana de la empresa mencionada.



En Latinoamérica el canal favorito tiende a ser WhatsApp y hay empresas que han aprovechado esa conversación de forma efectiva y proactiva, no solo reaccionando a la solicitud de un cliente, sino que utilizo ese canal para enviar mensajes productivos, como informar un cambio o un atraso en el caso de un envío o de una aerolínea.



“Muchas de estas interacciones que se veían como soporte o centro de costos son otra área de generación de ganancias”, apunta Lugo.

Chatbots, el canal de hoy



Facebook Twitter Linkedin

Los chatbots son programas informáticos que hacen uso de inteligencia artificial para poder entablar conversaciones naturales con los usuarios. Foto: ARCHIVO CEET

Un chatbot es un programa informático que simula y procesa conversaciones humanas, en texto o en audio, "permitiendo a los humanos interactuar con dispositivos digitales como si se estuvieran comunicando con una persona real", como lo define Oracle.



Estos pueden responder desde preguntas simples hasta sofisticados sistemas que ofrecen personalización y procesan información.



Según las tendencias de la experiencia del cliente, la popularidad de los chatbots ha incrementado. Tras el recelo causado por la ineficiente comunicación con estas herramientas, todo apunta a que ha ido mejorando.



La aceptación subió a un 67 %, lo que es significativamente mejor y eso significa que el usuario logró obtener lo que buscaba en esa interacción.



“Esa es una gran oportunidad para todos. Colombia adopta de forma temprana las nuevas tecnologías porque las entiende y sabe que hay un gran diferenciado en servicio, venta y atención. La dinámica del mercado es importante, hay mucha competencia en muchos sectores y la única forma de diferenciarse es que las conversaciones se conviertan en experiencias agradables”, asegura Lugo.



Lea acá: (Así puede tener un chatbot para su emprendimiento o empresa)



Un camino para lograrlo es la interconectividad entre todos los canales, lo que quiere decir que si una persona inicia la conversación a través de WhatsApp o de un chatbot puede trasladarse a otro canal sin perder el hilo.



"La base principal es la capacidad de conectar canales y tener un reporte de cada una de esas interacciones, de manera tal que si inicia la conversación a través de WhatsApp y por alguna razón decide llamar al centro de atención, la persona rápidamente ve en el sistema que ya hubo una conversación a través de WhatsApp y de esto se habló, hay una copia de lo que se conversó y la persona no tiene que repetirlo cada vez. Todo está documentado y cualquier persona que deba atender puede hacerlo", explican los funcionarios de Zendesk.



“Este tipo de interacción con el cliente puede tener dos resultados: si lo haces mal, los clientes abandonan y buscan otro proveedor, sin embargo, los mismos clientes comentan que una empresa que provee una experiencia muy buena, está dispuesto a pagar más por servicio o producto. Hay un beneficio tangible y económico en ofrecerle eso al cliente”, sostiene Lugo.

Más noticias