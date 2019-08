Subir tasas frena economía, pero Emisor no tenía otra opción: Cárdenas

El Banco de la República no tenía alternativa al subir las tasas de interés entre el 2015 y 2016, manifestó el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, luego de que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó que con esas decisiones el Banco frenó el crecimiento de la economía colombiana.

En entrevista con EL TIEMPO, Mac Master dice que "el Banco de la República decidió cortarle las piernas a la demanda" entre 2015 y 2016, "el peor error que se ha cometido en política económica en muchos años". Según el directivo gremial, sin esas decisiones "hubiéramos tenido la oportunidad de crecer a tasas del 4 o 4,5 por ciento". Aquí puede leer la entrevista completa con el presidente de la Andi.



Frente a esa posición, Cárdenas, quien presidía la junta del banco en ese momento en calidad de ministro de Hacienda, señala que "no hay duda que subir la tasa de interés frena la economía. Pero recordemos que la inflación casi toca 9 por ciento en julio de 2016. Por esa razón el Banco de la República no tenía alternativa".



En los ocho meses de septiembre del 2015 a mayo del 2016 el Emisor subió nueve veces las tasas de referencia de 4,5 a 7,75 por ciento.



De acuerdo con Cárdenas, además de la inflación, había otro argumento que llevaba a esas decisiones en ese momento y consistía en que el déficit de la cuenta corriente todavía estaba alto.



Dicho déficit consiste en que las divisas que entran al país por exportaciones de bienes y servicios, transferencias como remesas y utilidades de empresas en el exterior son menos que las que se van del país por razones equivalentes.



"En conclusión -dice Cárdenas-, subir la tasa de interés en medio de un choque externo negativo no es lo ideal, pero era indispensable para recuperar la estabilidad macroeconómica".



De acuerdo con el exfuncionario, "no hubo dilema" para tomar esas decisiones, "lo que queda reflejado en las votaciones unánimes. Era más bien la situación de un paciente que sabe que tiene que tomarse un remedio que lo mejora pero que tiene efectos colaterales desagradables".