En 1983, llegó la excursión de once. En nuestro caso fue un paquete a Cartagena y San Andrés, durante una semana. Por cada cierto número de personas, la agencia de viajes encimaba un cupo más. Generalmente en el colegio se lograban dos cupos adicionales, uno para el rector que iba a supervisar el paseo, y otro se rifaba para recaudar fondos.



Nosotros tomamos la difícil decisión financiera y moral de rifar los dos cupos que nos daba la agencia. Por eso debimos pedirle a Estelita una cita con el rector. Un grupo de delegados, muy tiesos y muy majos, fueron a comunicarle que no había pasaje para él. Ante el golpe de Estado, él, también muy serio pero muy amable, nos comunicó que no podíamos usar el nombre del colegio en las rifas, fiestas y demás actividades para recoger fondos.

Así fue... Ummm, en realidad no tanto. Estelita facilitó su firma y el papel membreteado para solicitarle a Comfenalco el alquiler de un salón para el baile, con descuento para el colegio. El alquiler del salón salió por 3.000 pesos. No recuerdo cuánto nos cobró la orquesta de Los Feos de Colombia.



Finalmente el valor de la excursión, con los pasajes ida y vuelta en flota a Bogotá, los pasajes aéreos, los hoteles (incluyendo los daños que habrían de descubrir después los administradores), los tres golpes y las arandelas como Islas del Rosario, Bocachica y demás tures, fue de 32.000 pesos por cabeza.