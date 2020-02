Evite estos errores para solicitar la visa

Entre 2016 y 2019 Colombia fue el país de la región con el mayor crecimiento de solicitudes de visa negadas a los Estados Unidos, con un aumento de 24 puntos porcentuales.

Según la oficina de asuntos consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos Colombia es el segundo país de Latinoamérica, después de Venezuela, al que más se le niegan las solicitudes de visa (41,9 por ciento). El año pasado, a cuatro de cada diez colombianos se les negó la visa para realizar turismo en el país norteamericano.



Para bajar la probabilidad de que le rechacen la visa, le recomendamos evitar los siguientes errores.

Comprar tiquetes antes de obtener la visa

La embajada de Estados Unidos es muy clara en sugerir a los solicitantes que no compren tiquetes aéreos antes de que se le otorgue la visa pues podría perder el dinero en caso de que no se la otorguen.

Decir mentiras

Independientemente de su situación, es fundamental que no diga mienta al momento de solicitar este permiso. Decir siempre la verdad sobre los motivos de su viaje, y sus condiciones personales y económicas es el primer requisito de EE. UU. para conceder la visa.

Incoherencias entre sus respuestas escritas y orales

Las imprecisiones en sus respuestas harán que los cónsules consideren que usted no ha sido sincero y tiene otras intenciones diferentes a las expresadas en los documentos de solicitud de ingreso a Estados Unidos.



Por consiguiente, tanto en el formulario como en la entrevista debe responder coherentemente a las preguntas que se le hacen sobre el plan de viaje.

Imprecisiones en diligenciamiento del formulario DS-160

Para obtener una visa de no inmigrante -cuando va como turista, a hacer negocios, a estudiar, a una convención- es decir, cuando su pretensión no es radicarse en Estados Unidos debe diligenciar el formulario DS-160.



Para ello prepare previamente todos los documentos y datos de su viaje, así será mucho más fácil llenar el formulario. Esa misma información la debe tener presente el día de la entrevista.



Recuerde que el no mencionar que tiene familiares en Estados Unidos y que además se quedará donde ellos es un motivo para que las autoridades migratorias le nieguen la visa, dado que ellos pueden tener registrada la información que usted está omitiendo. Por esto es importante que tanto en el formulario como en la entrevista mencione claramente su lugar de llegada.



Así mismo, si quiere viajar en condición de estudiante o a participar en algún evento relacionado con su trabajo debe sustentarlo y llevar a la entrevista la carta de aceptación a la institución educativa o de invitación a la convención.



Existen más de 20 tipos de visa de no inmigrante por eso es muy importante que identifique debidamente la categoría a la que debe aplicar.



En la página web de la embajada está toda la información de leyes, regulaciones y políticas relacionadas con el proceso de solicitud de la visa y las respuestas a las preguntas más frecuentes que se hacen los solicitantes.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS