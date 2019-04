‘Europa, atrapada en ideas económicas que no sirven’

Una de las cosas con las que más disfruta Mark Blyth es desmontar lo que él llama ‘ideas económicas estúpidas’. Es lo que hizo en Austeridad: historia de una idea peligrosa, un libro que le proporcionó fama y premios a raudales. Pero la gran preocupación de este profesor de Economía Internacional ya no es este tema. “La Comisión Europea ya no defiende las reformas basadas en recortes de salarios. Pero volverá, no te preocupes. Son ideas-zombie: por mucho que las mates, siempre acaban renaciendo", dice.

Blyth dice que la percepción instalada en la mente de los economistas que más le preocupa es la obsesión contra las subidas de precios. “Lo más estúpido es preocuparse por la inflación en un mundo en el que el problema real es la deflación estructural”, aseguró. El problema de fondo —agrega— es que el mundo ha cambiado y los discursos económicos no se han adaptado.

“Los países del euro compraron la idea de que la credibilidad en las finanzas, la lucha contra la inflación y la independencia de los bancos centrales son la llave para el crecimiento. Pero estas ideas tienen 40 años. Y el mundo actual, con China jugando con reglas totalmente distintas y EE. UU. rompiendo las normas que antes respetaba, es distinto. Europa está atrapada en unas ideas que ya no funcionan”, advirtió.



Al mirar los errores, Blyth dirige parte de su munición contra Alemania y su obsesión con el ahorro. “Merkel metió la pata hasta el fondo al decir que los del sur eran pecadores y los del norte eran santos. Eso envenenó el ambiente”, dice.

El experto responsabiliza a la nueva oleada conservadora de haber puesto contra las cuerdas a la clase media. Y apunta a la contención salarial que han padecido los trabajadores. “Al no crecer los salarios pese a los aumentos de productividad, ha habido una explosión del crédito para consumir o para comprar una vivienda. No tengo problema con que la gente se endeude, pero solo mientras sus salarios aumenten para que puedan ir devolviendo la deuda”, concluye.



LUIS DONCEL

EL PAÍS