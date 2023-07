En Colombia existen normas para los motociclistas y sus acompañantes, que establecen las condiciones mínimas de uso del casco, un elemento de seguridad que aunque es obligatorio no siempre cumple con su propósito por los errores de los mismos usuarios. A continuación los errores más comunes.

1.- El primer gran error de algunos motociclistas es que compran el casco no para protegerse sino para evitar las multas, entonces adquieren productos de mala calidad o usan cualquier cosa que se parezca a un casco como gorras de fibra.

El casco no es un accesorio de lujo, hay que pensar primero en la seguridad y no en si se ve bonito. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



2.- Comprar cascos no certificados. En Colombia está prohibida la importación y venta de cascos no homologados según un reglamento técnico. Los cascos deben tener una etiqueta que contenga información como: nombre del producto, talla, país de origen, importador o fabricante, con su razón social, número de lote y fecha de producción.



3.- Comprar casco de una talla no adecuada. Este es un error grave porque en una caída se puede salir dejando totalmente desprotegido al usuario.



4.- Preferir el diseño sobre la usabilidad y calidad. El casco no es un accesorio de lujo, hay que pensar primero en la seguridad y no en si se ve bonito. No siempre lo que luce mejor es lo más útil. Lo ideal es verificar que sea de calidad y luego si mirar la parte estética.



5.- No usar casco. Muchos motociclistas no lo usan, o lo llevan pero no se lo ponen, lo llevan mal puesto e incluso lo llevan colgado de un brazo. Es fundamental que esté abrochado y ajustado de manera segura y cómoda, dejando como medida el ancho del dedo índice entre la correa (barbuquejo) y la barbilla.

Diagrama de casco protector. Foto: NTC 4533



6.- Llevar el visor o la parte móvil (cascos abatibles) levantado. Este es un grave error. Siempre que la moto esté en movimiento el visor debe estar en su posición normal pues así se evita el impacto de objetos o pequeñas piedras que lanzan las ruedas de otros vehículos. Lo mismo debe hacerse con los cascos abatibles.

7.- El mal uso del móvil. Esta es una conducta típica entre algunos domiciliarios y mensajeros, llevar el teléfono móvil entre el casco y la oreja. Lo ideal es utilizar dispositivos manos libres o Bluetooth.



8.- No usar el casco adecuado a sus necesidades. Hay diferentes clases de casco: Integral, jet, abatible, clásico, off-road, trial, motocross, enduro y dual, que se usan de acuerdo a la moto y la modalidad de motociclismo que se practique. El casco ideal para usar en la ciudad es el integral que protege completamente la cabeza y cubre la barbilla. Un error frecuente es usar cascos clásicos (no cubren el mentón) en la ciudad o la carretera.



9.- No cambiarlo después de un impacto fuerte. Como todo elemento que se use a diario se va deteriorando, hay que revisar que las correas estén en buen estado y muy importante, no golpearlo o dejarlo caer, y si sufre un impacto fuerte, hay que cambiarlo pues su estructura se debilita.



