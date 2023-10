Estas son las diez multas de tránsito más costosas

A pesar de la señalización, las campañas de prevención vial a través de distintos medios, y más aún, de los graves accidentes de tránsito con heridos y víctimas fatales, estas infracciones se cometen a diario en calles y carreteras colombianas.



A continuación le contamos cuáles son las multas más caras que tendrá que pagar, si después de impuesto un comparendo, el conductor es declarado responsable de la infracción.

• Conducir un vehículo sin portar licencia de conducción: 8 SMLDV, equivale a $309.336.

• Estacionar un vehículo en sitios no permitidos: 15 SMLDV, equivale a $580.000.

• No utilizar el cinturón de seguridad: 15 SMLDV, equivale a $580.000.

• Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida: 15 SMLDV, equivale a $580.000.

• No portar el Soat: 30 SMLDV, equivale a $1.160.000.

• No realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo: 15 SMLDV, equivale a $580.000.

• Utilizar o manipular sistemas móviles de comunicación o teléfonos al conducir: 15 SMLDV, equivale a $580.000.

• Transitar en contra vía: 30 SMLDV, equivale a $1.160.000.

• No detenerse ante la luz roja del semáforo o una señal de Pare: 30 SMLDV, equivale a $1.160.000.

• Conducir en estado de embriaguez: Las multas van desde los 90 SMLDV (con grado 0 y primera reincidencia) hasta los 1.440 SMLDV (con grado 3 y tercera reincidencia), es decir, entre $3.480.000 y $55.680.480.