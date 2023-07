Mientras crecen las posibilidades de que haya un relevo en la jefatura del Ministerio de Minas y Energía, hoy a cargo de Irene Vélez, el Gobierno estaría pensando nombrar a Angela María Sarmiento, como nueva viceministra de Energía en reemplazo de Belizza Ruiz, quien dejó su cargo hace seis meses, en medio de unas fuertes diferencias con la ministra del ramo. Sarmiento es en la actualidad es la jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (Oare) de dicho Ministerio y es una de las expertas encargada de la Creg.



El Gobierno también nombrará a Adriana María Jiménez como experta de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg), quien hasta ahora ocupa esa misma posición por encargo.



Durante los últimos seis meses, tras la renuncia de Belizza Ruiz del viceministerio de Energía, el Gobierno encargó a Cristian Díaz de esa responsabilidad y quien es el director de Energía Eléctrica



Como se recuerda, la salida de Belizza Ruiz, en ese entonces viceministra de Energía, tomó la decisión de dejar ese cargo por las fuertes diferencias con su jefe y, pese a que presentó su renuncia tan pronto como comenzaron a aflorar las diferencias con la ministra Vélez, el Gobierno solo aceptó su salida vasrios meses después (inicios del 2023).



Entre las dos funcionarias hubo diferencias desde finales del año pasado por medidas que esperaban que se tomaran y que no fueron respaldadas por la viceministra, quien las consideró imprudentes.



Sin embargo, la viceministra no habría aceptado la petición de renuncia hecha por Vélez, por lo cual la jefe de la cartera habría pensado en declararla insubsistente. A pesar de ello, finalmente, Ruiz optó por salir de su cargo.

La nueva vice de Minas

Ángela María Sarmiento, nueva viceministra de Energía Foto: El Tiempo / cortesía

Ángela maría Sarmiento es máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás. Ha trabajado como directora técnica en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y asesora de la Creg y del Departamento Nacional de Planeación.



Tiene experiencia como docente de Regulación e Ingeniería en la Universidad Industrial de Santander, Universidad Distrital Francisco José de Caldas e investigadora en grupos de investigación acreditados por Colciencias de la Universidad Nacional de Colombia.

La comisionada de la Creg

Adriana María Jiménez es la nueva experta de la Creg, a quien el Gobierno ratificará luego de estar en encargo en esa posición. Foto: El Tiempo / cortesía

Adriana María Jiménez, por su parte, es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de la Competencia y Libre Comercio de la misma universidad, cuenta también con una especialización en Gestión de Proyectos de Universidad Cema y una maestría en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.



Tiene 26 años de experiencia en políticas públicas y regulación. Ha sido asesora de la Creg, el DNP y consultora de proyectos en PSI Consultores. Igualmente trabajó en la Unidad de Restitución de Tierras y en Fedepalma.

Interinidad en la Creg

Tal como lo informó EL TIEMPO el pasado 13 de julio, en el sector energético del país viene creciendo la preocupación por la interinidad que hay en la Creg, en la que cuatro de sus comisionados están allí por encargo desde abril pasado, pero el presidente Gustavo Petro, junto con la ministra Vélez, ampliaron esos encargo por tres meses más.



Aunque la Creg está adscrita al Ministerio de Minas y Energía, esta entidad se ha caracterizado por ser independiente, pues es la encargada de desarrollar toda la regulación para los servicios de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos en el país.





El hecho de que funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de la Upme hayan sido nombrados como expertos encargados en una entidad que se ha caracterizado por ser independiente de la política pública es lo que está poniendo en entredicho la independencia de las decisiones que se están tomando al interior del Comité de Expertos de la Creg.



Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo al respecto que es clave que el presidente Petro nombre en propiedad a estos expertos comisionados porque hoy no son técnicos independientes, como debería ser.



"No podemos cambiar lo técnico por lo político. Eso sería un retroceso inmenso", señaló. Al líder gremial también le genera inquietud que después de varios meses como encargados, el primer mandatario no haya decidido nombrarlos en propiedad si cumplen con todos los requisitos que se exigen.