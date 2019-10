Acuerdo parcial con China es una ‘fiesta de amor’: Donald Trump

Estados Unidos y China pactaron este viernes la primera fase de un acuerdo para poner fin a su guerra comercial, lo que llevó al presidente Donald Trump a suspender un alza de aranceles, pero funcionarios dijeron que aún deben fijar los términos en papel y que se requerirá un esfuerzo mayor para conseguirlo.



(Le puede interesar: Exembajadora en Ucrania acusa a Trump de echarla basado en falsedades)

El acuerdo parcial, que abarca temas como la agricultura, divisas y algunos aspectos de protección de la propiedad intelectual, es el paso más grande hacia la solución de un conflicto arancelario entre las dos economías más grandes del mundo que se ha prolongado por 15 meses, ha impactado los mercados financieros y ha desacelerado el crecimiento global.

No firmaremos un acuerdo a menos de que lo tengamos y podamos decirle al presidente que esto está en el papel FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el anuncio no incluyó muchos detalles, y Trump dijo que podría llevar hasta cinco semanas redactar el acuerdo final. “No firmaremos un acuerdo a menos de que lo tengamos y podamos decirle al presidente que esto está en el papel”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, luego de una reunión con Trump en la Casa Blanca. Con el vice primer ministro chino, Liu He, sentado muy cerca en el Salón Oval, Trump dijo a periodistas que Washington y Pekín están muy cerca de terminar su disputa comercial.



“Hubo mucha fricción entre Estados Unidos y China, y ahora es una fiesta de amor. Eso es algo bueno”, dijo el mandatario.



(También lea: Trump anuncia salida de su secretario interino de Seguridad Interior)



Trump habló luego de dos días de negociaciones de alto nivel en Washington, en las que participaron, por el lado estadounidense, Mnuchin y el representante comercial, Robert Lighthizer, y, por el frente chino, una delegación encabezada por Liu.



Mnuchin dijo a periodistas que Trump acordó no proceder con un alza de los aranceles del 25 al 30 por ciento para unos 250.000 millones de dólares en productos chinos, medida que iba a entrar en vigor el martes.



Sin embargo, Lighthizer comentó que Trump no había tomado una decisión sobre los aranceles que entrarán en vigor en diciembre. Cuando se le preguntó sobre esos gravámenes, Trump sostuvo: “Creo que vamos a tener un acuerdo que va mucho más allá de los aranceles”.



Trump había insistido previamente en que no estaría satisfecho con un acuerdo parcial para resolver su esfuerzo de dos años para cambiar las prácticas comerciales, de propiedad intelectual y de política industrial de China, que a su juicio le cuestan millones de empleos a Estados Unidos. Wall Street subió más de 1 por ciento el viernes, pero cerró lejos de los máximos de sesión, después del anuncio.



Trump dijo que él y el líder chino Xi Jinping podrían firmar un acuerdo durante la cumbre del Asia-Pacífico (Apec) de noviembre, en Santiago de Chile.

Washington / Pekín, Reuters