La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) modificó el proceso de portabilidad numérica móvil para facilitar el derecho de los usuarios a pasar a otro operador conservando su línea.



Ese cambio, además de servir para mitigar los riesgos de conductas fraudulentas durante las solicitudes de portación, modifica el proceso dentro de la empresa, algo que Wom y su presidente, Ramiro Lafarga, ven como un beneficio para el mercado que aún tiene mucho por cambiar.



(Lea también: Banco de la República cumple un siglo: habla el gerente de la entidad que pone orden)

¿Cómo han recibido las modificaciones de la portabilidad?

Bueno, en principio es bastante prematuro, pero vemos que se están alineando un poco las reglas del juego, que el mercado estaba demandando y lo hace limpiando una situación que era compleja, donde había ciertas distorsiones sobre todo de parte de algunos operadores en lo que es un proceso limpio de traspaso y portabilidad entre un operador y otro, entonces eso está mejorando el nivel de rechazos de clientes de forma sustancial en pocos días, yo esperaría que sean unas semanas más para tratar de ver la película completa, pero en principio creo que son buenas noticias.

¿Qué cree que va a pasar con la próxima subasta de 5G?

En 5G hay unas expectativas, especialmente por el lado del Gobierno de poder impulsar una licitación. En un tiempo corto veremos cuáles son las condiciones establecidas para que podamos participar. Con más información en la mesa es más fácil poder contestar de qué manera participaremos. En términos de negocio, nosotros vemos que 5G es una es una evolución natural en la telefonía móvil y en Colombia no tiene que ser la excepción.

Facebook Twitter Linkedin

Se están alineando un poco las reglas del juego en materia de portabilidad, el mercado estaba demandando y lo hace limpiando una situación que era compleja. Foto: iStock

Pero, ¿qué hace falta?

Vemos que también hay ciertos pendientes en el en el mercado de Colombia, donde hay tecnologías que todavía necesitan dar el paso, por ejemplo, más del 30 por ciento de los clientes hoy en Colombia tienen 3G; en otras palabras, todavía faltan desplegar 4G. Por lo tanto, si se lanza 5G está muy bien, pero faltan algunos procesos que todavía no se completan en el país. En la región, por ejemplo, ya 3G está en un dígito y acá todavía estamos en el 30 por ciento. Entonces 5G está bien, pero ojo, que todavía para impulsar la conectividad a nivel país tenemos algunos pendientes. Incluso, vemos bien que empresas como Tigo y Movistar se junten para la subasta.

¿Cómo se debe manejar eso en una tecnología que está desplegando en el mundo?

Sabemos que va a ser mucho más cara, mucho más difícil, y pues a las que todavía ni siquiera tenemos acceso a la anterior. Como siempre, debe existir un balance entre lo que hace el sector público, en pro de la conectividad de todos los colombianos, y después lo del privado. Yo creo que hay una oportunidad definitivamente en Colombia de poder impulsar la conectividad. El Gobierno mismo tiene una agenda de cortar la brecha pasar de un 50 por ciento a un 85 por ciento de banda ancha y de penetración.



A medida que se den los incentivos apropiados, no solamente antenas y redes, sino también teléfonos disponibles y hace una sana competencia para disputarse al cliente en el mercado, podemos realmente cerrar esa brecha de conectividad. Yo creo que hay un diálogo sano hoy entre el Gobierno y el en privado para justa

¿Que condiciones considera que hacen parte de un mercado sano?

El Gobierno mismo tiene una agenda de cortar la brecha pasar de un 50 por ciento a un 85 por ciento de banda ancha y de penetración. FACEBOOK

TWITTER

¿Que condiciones considera que hacen parte de un mercado sano?

En el mundo ideal, por ejemplo, en otros mercados no muy lejanos a Colombia, hay un fair play. Vemos que hay una distorsión en el mercado que no permite que un cliente quiera portarse, ayer era por una deuda irrisoria de 1.000 pesos y mañana será no sé, su nombre no está bien escrito y no sé qué.



Si nosotros realmente ponemos al cliente en frente y realmente buscamos que como industria que realmente el cliente sea el que tenga el privilegio y el beneficio de poder debemos ejercer su derecho de llevar número a cualquier operador.Tenemos que poner en segundo lugar todas estas artimañas y burocracias, que lo que hacen es frenar un proceso que debería ser fluido y simple, como es el hecho de que un cliente pueda cambiarse de un operador a otro entonces.

Y como industria ¿qué debería existir?

Como industria deberíamos tener mucho más consideración por el cliente y ponerlo en primer lugar, no solamente desde el regulador, el regulador está para defender al cliente, pero no nosotros, operadores tenemos que también hacer eso. Soy optimista de que esto en el mediano y largo plazo va a mejorar porque sí creo que la industria va dejando de lado las prácticas, los excesos y los abusos que hubo durante décadas en este país, poco a poco van a ir quedando al costado y realmente va a haber una competencia sana. Con un juegos sano para disputarse el cliente. Y a largo plazo en algún momento la gente va a dejar de portarse.



LAURA LESMES DÍAZ

Redacción Economía y Negocios