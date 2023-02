A pocos meses de cumplirse dos años desde cuando se anunció la fusión de los dos gigantes del entretenimiento, Warner Media y Discovery, dando origen a la compañía Warner Bros.Discovery, que promete revolucionar el negocio del streaming, Fernando Medín, presidente y director general de la compañía para Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos, le contó a EL TIEMPO, los planes que tienen para la región, incuida Colombia.



(Lea también: Accionista controlante de Viva Air sí está interesado en negociar con JetSmart)

Dijo que el país es uno de los focos de la compañía y está entre los primeros mercados donde la multinacional, presente en más de 220 países, estrenará su nueva plataforma de streaming a finales del presente año.



¿Qué viene para el país luego de la fusión Warner Media y Discovery?

​

Lo más importante es el lanzamiento este año de la nueva plataforma de streaming que conjugará lo que tienen las dos compañías y creemos que será la plataforma donde las personas van a consumir todo. Primero por estar presentes en todos los géneros de programación, desde la ficción hasta los programas de estilo de vida, noticias, programación infantil, series, película, temas de culinaria, estilos de vida y documentales, entre otros. Ese es un diferencial único y eso es lo que viene de nuestro lado para Colombia y Latinoamérica.



(Le puede interesar, además: La nueva empresa que está probando la jornada laboral de cuatro días a la semana)



¿A partir de cuándo los colombianos tendrán acceso a esta?



En estos momentos estamos haciendo los últimos ajustes, definiendo cómo se llamará y otros detalles menores, pero no menos importantes. Estados Unidos será el primer territorio donde estará. Luego viene América Latina, incluido Colombia, para finales del 2023.



¿Cómo enfrentar esa dura competencia?

​

Lanzar una plataforma de estas dimensiones toma un tiempo muy arduo, desde lo editorial hasta lo técnico y tendremos una intuitiva, de fácil navegación y con todas las virtudes que tienen hoy los mejores aplicativos de streaming.



Pero, tendrán un elemento que los diferencie del resto...

​

Hoy ofertas de contenido hay muchas y cada una tiene un ángulo para mostrar. Pero creo que esta combinación de variedad de géneros, de calidad de contenidos, de librería, de historia y de presencia global nos brinda algo que es único y nos diferencia mucho del resto, es algo que los consumidores percibirán en el propio producto. Para nosotros la diferencia está en el producto en sí, estamos convencidos y al final del día eso es lo que marcará la diferencia.



¿Tendrán cabida las producciones locales?

​

En lo audiovisual tenemos una fuerza reconocida. El estudio de Warner tiene una calidad y excelencia tanto en series como en películas enorme, son 100 años de existencia con lo cual tenemos un archivo enorme para poner en esta plataforma. A esto se suman todas las producciones de HBO también con una tradición histórica en la creación de contenidos y el alcance geográfico que tiene la compañía resultante es una presencia global que no tiene par. Estamos presentes en más geografías (220) y en las más diversas plataformas, lo que permite traer contenidos de los más diversos lugares a Latinoamérica. Sin la combinación adecuada del producto internacional y local no será posible y ahí es clave la región.

Parrilla de contenidos

¿Cómo se daría esa combinación?

​

En esto las cosas vienen en tres sabores. El primero es ese producto local que solo el colombiano apreciará y no viaje a ningún otro lado porque es una temática muy propia del país. El segundo es el regional, un producto que trasciende la frontera del país y es bien recibido en el resto de la región. El tercero es lo que llamamos el ‘sueño dorado’, el producto que viaja por el mundo entero, nuestra ambición es encontrar un poco de eso. Cuando hablamos del latinoamericano el drama tiene que estar presente, en nuestra plataforma se encontrarán telenovelas. Queremos hacer un producto Premium, pero que sea accesible a todos, un mix de contenido regional e internacional, teniendo en cuenta que trabajamos todas las temáticas, géneros y subgéneros.



¿Sumarán más aliados?

​

Tenemos que reconocer que en esta última operación la compañía contrajo deuda, con lo cual hay prioridades, como pagarla, antes de salir a comprar nuevas firmas. Creo que por encima esta la estrategia y lo que se le adiciona, todas las compañías están analizando cuáles combinaciones tienen sentido, porque al final cuanto más le simplifiquemos la ecuación al consumidor más exitosos seremos.



¿Los afecta la piratería?

​

Sí y mucho, este es uno de los problemas grandes que se ha sofisticado con la tecnología, golpea más al fútbol, a las películas y series. Parte de lo que tenemos que hacer es organizarnos como industria y trabajar más de cerca con los gobiernos para combatirla y al mismo tiempo ofrecer productos accesibles económicamente a todos los consumidores, porque si se ponen barreras muy altas, en una región en la que el poder adquisitivo es limitado, una parte de la población quedará por fuera y en eso es importante tener flexibilidades, como suscripciones diferentes a la premium apoyadas por publicidad.



¿Qué tan accesible en materia de costos será esta plataforma para los consumidores?

​

Hay una combinación de varios factores para la fijación de tarias, pero el principal e son las ofertas reinantes, porque al final yo compito por la billetera de ese usurario. Qué se le ofrece que sea compatible con lo que hay y a qué precio, esos son elementos, no solo en el streaming. De todas las variables que tengo se debe determinar cuál es el precio que funciona, hoy uno navega dentro de las aguas que hay y a todo esto hay que meterle otro elemento de cómo hago que el producto no solo sea visto sino que en algún momento empiece a ganar dinero.



¿Cómo está el consumo de estas plataformas en Colombia y la región?

​

Una de las cosas que se confirman es que la gente consume cada vez más contenido y no lo hace exclusivamente en una plataforma, todavía hay un mercado alto de televisión paga, televisión abierta para ciertas cosas que mantienen su hegemonía. El streaming para cierto tipo de productos también tiene estos mercados y esto es una buena noticia porque el apetito por contenido está creciendo de forma constante y Colombia no es la excepción. La multiplicidad de plataformas hace que se pueda descubrir ese contenido y creo que la mayor crisis que tiene el consumidor es frente a la enorme oferta que hay. Cualquiera que sea la plataforma en que esté la persona se ve invadida por una avalancha de ofertas y ahí está el primer gran diferencial de Warner. Hoy tenemos una plataforma de televisión lineal de streaming, una presencia del social media que me permite comunicar todo lo que va a venir a los cines , a la televisión lineal y al streamig y como dije, las marcas y este conocimiento que tienen las audiencias de las franquicias nos permiten resaltar en este mundo de ofertas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS