Vuelos internacionales, en septiembre, y aerolíneas recortando empleos

Colombia, al igual que otras naciones del mundo, están preparando sus alas para reanudar los vuelos internacionales en septiembre, otras lo harán en meses posteriores, pero de todas formas en el segundo semestre, los cielos se volverán a llenar de aviones.



Mientras tanto, las aerolíneas siguen su curso, ofreciendo a sus trabajadores acuerdos para el retiro voluntario o, simplemente, recortando personal.



En es esta oportunidad, según Bloomberg, Delta Air Lines, socia de Latam, anuncia la reducción en su planta de personal, y el mismo camino sigue American Air Lines.



He aquí las estadísticas.

La propuesta a los trabajadores de Delta

Delta Air Lines Inc. socia de la chilena Latam (recientemente acogida al capítulo 11 de la ley de bancarrota en Estados Unidos), está ofreciendo nuevos programas para atraer a los trabajadores a abandonar la compañía de forma voluntaria.



La propuesta de Delta a sus trabajadores parte de la idea de que la crisis de las aerolíneas no verá la luz del túnel al menos en 3 años.



En el plan de retiro voluntario se incluyen, desde empleados que se acercan a la edad de jubilación o que tienen más de 25 años de servicio en la compañía.



El programa también contempla a otros trabajadores elegibles, de manera que pueda reducir -con la participación voluntaria de los empleados- su fuerza laboral y evitar despidos forzados a finales de este año, cuando expire una prohibición federal de recortes de empleos en las aerolíneas.



Hay que recordar que más de 40.000 trabajadores de Delta aceptaron con anterioridad acogerse a las licencias no remuneradas, con lo cual, recuperarían sus empleos después de la pandemia."Cada partida voluntaria ayuda a proteger los trabajos de quienes más los necesitan", indicaron los voceros de la aerolínea.

Esta es la situación en American Airlines

Entre tanto, American Airlines anunció que suprimirá 30 % de sus puestos administrativos y prevé además una reducción de su número de pilotos y tripulantes, según un documento interno al que accedió la agencia de noticias AFP en la noche del jueves.



Según indicó la agencia de noticias, la aerolínea argumenta que el golpe recibido por la pandemia del coronovirus los llevará a una afectación de al menos 5.100 puestos de sus 17.000 empleos administrativos.



El documento citado por AFP agrega que la decisión de recorte se suma a un plan de retiro voluntario que está en curso, el cual, ha sido aceptado por 39.000 de los 100.000 empleados de la empresa.



