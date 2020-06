ACDI/VOCA Colombia, reconocida como empresa con mejor ambiente laboral

La ONG ACDI / VOCA Colombia fue reconocida este jueves por la consultora Great Place To Work como una de las empresas en el país con mejor ambiente laboral.

Actualmente esta organización tiene 143 empleados.



“Recibir este reconocimiento nos posiciona no solo como uno de los mejores empleadores en Colombia, sino que reafirma el compromiso que tenemos primero con nuestros colaboradores al suplir y tener en cuenta sus necesidades; y, en segundo lugar, con el país a través de la generación de oportunidades laborales que le permitan a más colombianos acceder a un empleo en una organización como la nuestra, que brinda estabilidad y un entorno laboral apropiado”, afirmó Ricardo Amaya, director de ACDI / VOCA Colombia.



Con este certificado entra en la lista de las seis compañías del sector de servicios sociales, a nivel nacional, que han recibido este reconocimiento, y es el primer operador de USAID en Colombia en obtenerlo.



En un comunicado, la ONG aseguró que "recibir esta certificación luego de 16 años de trabajo continuo en Colombia, implementando programas financiados por USAID y el Gobierno Nacional, algunos como el Programa de Cafés Especiales, Familias En Su Tierra (FEST), Programa para Afrodescendientes e Indígenas, Programa ¡Emprender Pacífico!, Programa de Emergencia en Arauca ERA y Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR, significa una respuesta a su arduo trabajo por contribuir a la igualdad, el desarrollo económico y el empoderamiento que no solo han transmitido a sus colaboradores internos, sino a cada uno de los participantes de los proyectos a lo largo de su trayectoria".



Por su parte, Yeimmy Perdomo, gerente de Operaciones y Recursos Humanos de ACDI/VOCA, aseveró que “es fundamental la relación que se tiene desde el Departamento con los colaboradores, ya que esta se debe fundamentar en el diálogo, la confianza y la transparencia, permitiendo que cualquier persona dentro de la Organización pueda compartir sus ideas con el área sin que exista barrera alguna”.



ACDI / VOCA es una ONG norteamericana que, desde hace 57 años, ha implementado programas en 146 países.



Hace 16 años esta Organización No Gubernamental opera en Colombia e implementa programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno Nacional.



