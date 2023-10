Vivienda gratis, la propuesta al Gobierno para ayudar a las familias más pobres

La crisis en el sector de la construcción, que comenzó a mediados del 2022, aún persiste en el país y las empresas tratan de seguir a flote, porque este mal momento no se superará pronto.



El alza del dólar, las altas tasas de interés y mayores costos de construcción están retando a las constructoras del país, como Arquitectura y Concreto, que pese a las dificultades mantiene firme su apuesta por el país.



Luego de construir reconocidos centros comerciales como Centro Mayor, Nuestro Bogotá, El Tesoro y Puerta del Norte, la empresa construirá Viva Cartagena y X-Oriente en Medellín, al tiempo que continúa con la construcción de 40 proyectos de vivienda en el país.



En entrevista con EL TIEMPO, Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto, habló de la crisis que enfrenta el sector y los cambios que debería hacer el Gobierno para reactivar este sector y apoyar a las familias más pobres a tener su vivienda propia.

¿Cómo los están afectando la inflación y las altas tasas de interés?

No es un secreto que el sector de la construcción está en una crisis de las más grandes que me hayan tocado a mí. Apenas está empezando y es una crisis que tiene dos grandes factores. El primero son las tasas de interés, que son el enemigo número uno de la vivienda porque hace que las personas no sean capaces de cumplir con las cuotas.

Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto

El otro son los costos de construcción, que se dispararon a nivel mundial y en Colombia muchísimo más, porque se conjugaron varios factores como el alza del dólar y de los materiales en dólares que convertidos a pesos era todavía más duro.



No hablo de incertidumbre política porque creemos que sea el presidente que hubiere sido, la crisis del sector estaría exactamente igual, eso no es atribuible a que esté un gobierno de izquierda en el poder, es un tema de las tasas de interés que subió el Banco de la República para defender la inflación y de los altos costos, que viene más de una inflación mundial.



A nosotros los costos financieros de un proyecto nos pesan entre el 3 y el 4 por ciento del valor de la venta y los proyectos que se han construido en los últimos dos años los estamos liquidando con el 7 u 8 por ciento, el costo financiero se ha duplicado.



Los costos de construcción en los tres últimos años se nos subieron un 50 por ciento y nosotros teníamos previsto un 18 o 20 por ciento, Entonces, los proyectos que estamos liquidando ahora no están dando muy buenas utilidades, a duras penas están librando los honorarios de construcción, pero muchos de ellos sin utilidades.

¿Cuáles estrategias están implementando para superar este mal momento?

Nosotros hemos sido una constructora muy responsable con el manejo de la plata y somos conscientes de que un comprador nos entrega sus ahorros o herencias y que se va a endeudar 15 años por un producto. A raíz de eso, hace unos tres años empezamos con la certificación Fitch Ratings y tenemos la calificación A+, ninguna otra constructora la tiene.

Estamos en un momento difícil y vienen tiempos todavía más difíciles para los constructores. En los últimos tres años hemos liquidado proyectos con pérdidas y lo podemos hacer porque llevamos 30 años en el negocio, hemos sido juiciosos y todo el dinero de la empresa se ha capitalizado.



Aunque son años malos, no ponen en riesgo la constructora, lo que hemos hecho es transmitir una imagen de solidez y de respaldo financiero. En el primer semestre del año, que ha sido muy duro, hemos crecido alrededor de 10-15 por ciento en ventas.



Creo que los colombianos se están volcando a comprarles a las constructoras más serias que hay en el mercado. Las 10 primeras constructoras del país están igual o creciendo en ventas, pero las 200 siguientes están decreciendo enormemente y eso es una crisis de confianza en los constructores.



También estamos tratando de innovar con productos y con ubicaciones, creemos que es un momento donde la gente que quiera comprar se puede dar el lujo de escoger el mejor sitio que es el factor más importante en una futura valorización.



¿Qué tipo de apoyo necesita el sector por parte del Gobierno?

Creo que el Gobierno está muy bien intencionado, porque una política estatal de gobierno debe enfocarse en los más pobres y la Vivienda de Interés Social (VIS), pero eso implica una política totalmente diferente.



No es coger a retazos una política que había sido muy exitosa en el país, como es Mi Casa Ya, y de un momento a otro meterle el ingrediente del Sisbén, de ciudades pequeñas y de ruralidad, esos son otros mercados totalmente diferentes que implica otro tipo de constructores.

El expresidente Juan Manuel Santos promovió la vivienda gratis y yo creo este Gobierno debería repetir ese modelo o el de vivienda en arriendo, porque estas personas no tienen acceso al crédito bancario.



Al Gobierno le ha faltado estructurar una política general sin olvidarse de la clase media, creo que Mi Casa Ya debería continuar como se venía implementando para la clase media, porque para obtener un crédito hipotecario se necesitan cuatro salarios mínimos.



Para la gente que se gane un salario mínimo se necesita otro tipo de políticas, al igual que para la ruralidad, porque este tipo de proyectos puede ser una oportunidad para pequeños constructores.



Se tienen que diseñar políticas completas y contar con los constructores como un apoyo del Gobierno y no como enemigos. A nosotros nos interesa ayudar a resolver el déficit de vivienda en el país.

¿Esos cambios a Mi Casa Ya afectarán los proyectos VIS?

El futuro implica una reducción enorme del número de Viviendas de Interés Social como las que conocemos actualmente porque no hay esa tranquilidad ni de los constructores ni de los compradores de para dónde vamos.



El Gobierno no va a abandonar la política de Mi Casa Ya, pero sí se va a reducir el número de viviendas que tengan acceso a ese tipo de subsidios. Ojalá hubiera otro tipo de iniciativas y en un gobierno de izquierda sería lo más lógico y entendible que haya vivienda gratis, porque estas sí llegarían a las personas de más bajos ingresos.

¿Las constructoras se van a comenzar a mover más hacia los cascos urbanos?

En ciudades como Medellín y Bogotá lo que prima es el transporte público y los compradores prefieren los proyectos que estén cerca de una estación de Transmilenio o del Metro.



Además, las ciudades también se van reciclando, por ejemplo, nosotros hemos comprado lotes de fábricas porque con los años las ciudades las envolvieron y estaban en el lugar equivocado.



Bogotá todavía tiene muchísimas oportunidades alrededor de la renovación urbana, pero cometió un error y fue limitar las alturas a cinco o seis pisos, esto hizo que la sabana se extendiera.



Las ciudades deberían ser un poco más densas porque es costoso extender las redes de transporte público y de servicios públicos, cuesta vigilar un territorio mucho más grande y es más eficiente una ciudad compacta bien distribuida.



Foto: Alexis Múnera. Archivo EL TIEMPO

Y en cuanto a centros comerciales ¿aún hay mercado para seguir construyendo?

En el mundo entero los centros comerciales están evolucionando hacia un modelo más de entretenimiento. Hace unos años el comercio era un 80 por ciento del área de un centro comercial y hoy en día representa aproximadamente el 40 por ciento, el resto es entretenimiento, recreación y comidas.



Los centros comerciales son una opción muy buena, no necesariamente para comprar, y eso lo ha entendido el mercado. El último que lanzamos (Viva Cartagena) lo llaman shopping resort porque es un resort con comercio y con muchas opciones de restaurantes y entretenimiento para que la familia pase buena parte de su tiempo ahí.

¿Cuál será el siguiente centro comercial que construirán en Colombia?

Hay algo que nos ha sorprendido y es un fenómeno mundial, se llaman crystal lagoon. Es una tecnología chilena que consiste en lagunas de dos o tres hectáreas con agua totalmente transparente y playas de arena blanca, además se pueden tener kayaks o pequeñas embarcaciones de vela.



Esto requiere proyectos muy grandes para poder liberar el costo de una laguna y el primero que se hizo en Colombia está en Cartagena. Nosotros nos asociamos con los constructores de ese proyecto, que se llaman AED, y compramos una tierra en el norte de Cartagena de 206 hectáreas para ocho proyectos, cada uno con una laguna de aguas cristalinas.



Uno de ellos es el centro comercial Viva Cartagena, que estará alrededor de una crystal lagoon. Este modelo se puede replicar en ciudades como Barranquilla, Cali o Medellín porque es una oferta totalmente diferente en centros comerciales.