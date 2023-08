Directivas de Nutresa indicaron que atenderán la citación del Ministerio del Trabajo “tal y como lo hacemos siempre que el Gobierno lo requiere”.



Lo anterior, a propósito de la información difundida por la propia cartera del Trabajo sobre las condiciones de los trabajadores que venden sus productos y los de la firma Quala, la cual hasta el cierre de esta edición no se habían pronunciado al respecto.



“A nosotros no nos pagan seguridad social; lo único que nos dan es premio, incentivos y en temporada de invierno nos dan mercado”, le dijo Nelson Martínez, vendedor de Vive 100, al Ministerio del Trabajo, entidad que, a raíz de una investigación, encontró irregularidades laborales en los trabajadores que comercializan en espacios públicos productos como Vive 100 y Crem Helado.



Según un video del viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, “en el país hay una informalidad que es producto del incumplimiento de la Constitución y la ley del trabajo”.



El hallazgo se dio a partir de una investigación de la cartera de Trabajo. Para ello fueron enviados varios inspectores para conocer a trabajadores que se encuentran en las calles y así identificar si existe un incumplimiento de la ley.



“Somos trabajadores independientes. Laboro ocho horas diarias y la mercancía nos la dan como fiada y al final de la jornada la liquidamos”, aseguró otro trabajador que comercializa Vive 100.



“Nuestra función constitucional y legal es proteger el trabajo en todas sus modalidades, y por ello recalcamos que es un hecho notorio que demuestra que trabajadores y trabajadoras que poseen uniformes y herramientas para comercializar estos productos no están cumpliendo con las condiciones laborales. Y se presume que toda relación laboral de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, pero que, en estos casos, se desvirtúa porque el servicio no se presta bajo un régimen contractual de índole laboral”, dijo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



La cartera laboral citó a Quala y Nutresa, fabricantes de Vive 100 y Crem Helado, respectivamente, para hablar sobre el modelo que usan para contratar a las personas y recordar las obligaciones que tienen que cumplir por ley.