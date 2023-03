Luego de que en la noche de ayer Viva Air anunció repentinamente que suspendía todas sus operaciones, dejando a cientos de pasajeros esperando en los aeropuertos, la aerolínea reapareció para dar detalles de la decisión que tomó.



"Viva no tomó este paso drástico como estrategia para presionar al Gobierno, se tomó porque, como les hemos avisado a los públicos de interés por meses, nuestra realidad es que estamos en crisis financiera", dijo la compañía.



Además, aseguró que esta no es una noticia que pueda sorprender a nadie en el interior del Gobierno Nacional porque con "total transparencia" ha venido entregado información financiera y operativa a la Aerocivil en más de cinco ocasiones en los últimos siete meses.



Viva Air explicó que la suspensión temporal se da por la inviabilidad financiera y operacional, producto de la falta de definición oportuna de la Aeronáutica Civil frente a la integración empresarial con Avianca.



Como en otras oportunidades, reitera que esta integración es la única posibilidad para seguir volando y cumplir con sus compromisos como aerolínea.



La compañía también aseguró que altos funcionarios del Gobierno Nacional sabían de primera mano de esta decisión no solo por las súplicas hechas por Viva en los días y horas antes de ser tomada, sino también por las múltiples comunicaciones en las cuales se había expresado desde hacía meses la gravedad e inminencia de esta decisión.



Y manifestó que, por más que se hicieron esfuerzos para hablar con el director de la Aerocivil, Sergio París, nunca atendió "los múltiples llamados de SOS".



Incluso Castlesouth, titular de los derechos políticos de Viva, habría hecho similares comunicaciones en las últimas semanas a diferentes funcionarios del Gobierno Nacional (incluso la Aerocivil) para indicar que, "sin una decisión urgente de la autoridad, Viva tenía horas de vida".



"La Aeronáutica Civil no atendió nuestros llamados de urgencia de cara a la necesidad apremiante de una definición de la alianza con Avianca, ni tampoco nuestros llamados de aviso de suspensión temporal de operaciones", reiteró la aerolínea.



Igualmente, afirmó: "(Hemos) seguido las reglas del juego con toda confianza en que el Gobierno llegue a una decisión, pero después de meses de espera nos cambiaron las reglas del juego y ahora nos culpan por llegar a la conclusión que hemos estado advirtiendo por siete meses".



La Superintendencia de Transporte aseguró que adelantará las investigaciones pertinentes ante el incumplimiento de los derechos de usuarios por Viva Air, a la que le pidió que cumpla con los contratos de transporte pactados con los usuarios.